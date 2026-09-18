Микроскоп Levenhuk MED 10B, бинокулярный
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251213
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
биологический
Особенности
лабораторный
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х39х24
Вес, кг.
5.26
Описание товара Микроскоп Levenhuk MED 10B, бинокулярный
Levenhuk MED 10B – лабораторный ахроматический микроскоп с бинокулярной насадкой. Он разработан для профессиональной работы с микропрепаратами и может использоваться для решения разных задач в клиниках, научных центрах, исследовательских или медицинских лабораториях, образовательных учреждениях. Лабораторные ахроматы, то есть микроскопы с архроматическими объективами, передают более четкую картинку, что особенно ценно при работе в лаборатории. В микроскопе установлена оптика, которая позволяет вести наблюдения вплоть до увеличения в 1000 крат. Микроскоп подходит для изучения бактерий и клеточных структур.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
биологический
Особенности
лабораторный
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Levenhuk MED 10B – лабораторный ахроматический микроскоп с бинокулярной насадкой. Он разработан для профессиональной работы с микропрепаратами и может использоваться для решения разных задач в клиниках, научных центрах, исследовательских или медицинских лабораториях, образовательных учреждениях. Лабораторные ахроматы, то есть микроскопы с архроматическими объективами, передают более четкую картинку, что особенно ценно при работе в лаборатории. В микроскопе установлена оптика, которая позволяет вести наблюдения вплоть до увеличения в 1000 крат. Микроскоп подходит для изучения бактерий и клеточных структур.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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