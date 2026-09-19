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Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный

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Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 5
Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 6
Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 7
Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 8
Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378067
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х22
Вес, кг.
4.06

Описание товара Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный

Тринокулярный микроскоп Levenhuk 400T предназначен для лабораторных работ с биологическими образцами. Он дает увеличение в диапазоне от 40 до 1000 крат и позволяет использовать метод светлого поля и масляную иммерсию. Все наблюдения ведутся в проходящем свете. Микроскоп станет достойным дополнением к арсеналу необходимой техники в медицинском или научно-исследовательском учреждении. В микроскопе установлена тринокулярная насадка. Она поворотная – вращается на 360°, визуальный узел имеет небольшой наклон в 30°, а в вертикальную окулярную трубку можно установить цифровую камеру (нет в комплекте). Оптика ахроматическая и широкопольная. Окуляры дают 10-кратное увеличение, объективы приближают в 4, 10, 40 и 100 раз. У объективов 40х и 100х есть пружинящие оправы, защищающие переднюю линзу от случайного повреждения. Для масляной иммерсии используется объектив 100х. Резкость оптики настраивается ручками грубой и точной фокусировки.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Страна производитель
Китай
Описание
Тринокулярный микроскоп Levenhuk 400T предназначен для лабораторных работ с биологическими образцами. Он дает увеличение в диапазоне от 40 до 1000 крат и позволяет использовать метод светлого поля и масляную иммерсию. Все наблюдения ведутся в проходящем свете. Микроскоп станет достойным дополнением к арсеналу необходимой техники в медицинском или научно-исследовательском учреждении. В микроскопе установлена тринокулярная насадка. Она поворотная – вращается на 360°, визуальный узел имеет небольшой наклон в 30°, а в вертикальную окулярную трубку можно установить цифровую камеру (нет в комплекте). Оптика ахроматическая и широкопольная. Окуляры дают 10-кратное увеличение, объективы приближают в 4, 10, 40 и 100 раз. У объективов 40х и 100х есть пружинящие оправы, защищающие переднюю линзу от случайного повреждения. Для масляной иммерсии используется объектив 100х. Резкость оптики настраивается ручками грубой и точной фокусировки.
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Отзывы


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