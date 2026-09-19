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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 378067
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Описание товара Микроскоп Levenhuk 400T, тринокулярный
Тринокулярный микроскоп Levenhuk 400T предназначен для лабораторных работ с биологическими образцами. Он дает увеличение в диапазоне от 40 до 1000 крат и позволяет использовать метод светлого поля и масляную иммерсию. Все наблюдения ведутся в проходящем свете. Микроскоп станет достойным дополнением к арсеналу необходимой техники в медицинском или научно-исследовательском учреждении. В микроскопе установлена тринокулярная насадка. Она поворотная – вращается на 360°, визуальный узел имеет небольшой наклон в 30°, а в вертикальную окулярную трубку можно установить цифровую камеру (нет в комплекте). Оптика ахроматическая и широкопольная. Окуляры дают 10-кратное увеличение, объективы приближают в 4, 10, 40 и 100 раз. У объективов 40х и 100х есть пружинящие оправы, защищающие переднюю линзу от случайного повреждения. Для масляной иммерсии используется объектив 100х. Резкость оптики настраивается ручками грубой и точной фокусировки.
Тринокулярный микроскоп Levenhuk 400T предназначен для лабораторных работ с биологическими образцами. Он дает увеличение в диапазоне от 40 до 1000 крат и позволяет использовать метод светлого поля и масляную иммерсию. Все наблюдения ведутся в проходящем свете. Микроскоп станет достойным дополнением к арсеналу необходимой техники в медицинском или научно-исследовательском учреждении. В микроскопе установлена тринокулярная насадка. Она поворотная – вращается на 360°, визуальный узел имеет небольшой наклон в 30°, а в вертикальную окулярную трубку можно установить цифровую камеру (нет в комплекте). Оптика ахроматическая и широкопольная. Окуляры дают 10-кратное увеличение, объективы приближают в 4, 10, 40 и 100 раз. У объективов 40х и 100х есть пружинящие оправы, защищающие переднюю линзу от случайного повреждения. Для масляной иммерсии используется объектив 100х. Резкость оптики настраивается ручками грубой и точной фокусировки.
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