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Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) купить с доставкой в Москве
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Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М)

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Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 1
Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 2
Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 3
Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 4
Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 5
Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 6
Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 7
Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 8
Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 9
Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 1
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 2
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 3
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 4
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 5
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 6
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 7
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 8
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 9
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 357772
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
53х39х33
Вес, кг.
8.5

Описание товара Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М)

Бинокулярный микроскоп Микромед 2 (вар. 2 LED М) предназначен для исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля, поляризации и фазового контраста в комплекте с соответствующими устройствами, поставляемыми дополнительно. Микроскоп может быть использован в медицине, биологии, ботанике, химии и других областях науки. Применяется при диагностических исследованиях в клиниках и больницах, а также для учебных целей в высших учебных заведениях. На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные объекты в виде мазков и срезов. Микроскоп позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в один из тубусов визуальной насадки при помощи переходника 23, 2-30 мм. Микроскоп рассчитан на длину тубуса 160 мм, объективы стандарта DIN, парфокальная высота объективов 45 мм.

Отзывы о товаре Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Бинокулярный микроскоп Микромед 2 (вар. 2 LED М) предназначен для исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля, поляризации и фазового контраста в комплекте с соответствующими устройствами, поставляемыми дополнительно. Микроскоп может быть использован в медицине, биологии, ботанике, химии и других областях науки. Применяется при диагностических исследованиях в клиниках и больницах, а также для учебных целей в высших учебных заведениях. На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные объекты в виде мазков и срезов. Микроскоп позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в один из тубусов визуальной насадки при помощи переходника 23, 2-30 мм. Микроскоп рассчитан на длину тубуса 160 мм, объективы стандарта DIN, парфокальная высота объективов 45 мм.
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Доставка
Отзывы


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