Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED)
Новая модель Микромед С-11 (вар. 1В LED) принципиально отличается от классического микроскопа Микромед С-11 наличием тонкой фокусировки и наличием осветителя отраженного света для изучения непрозрачных плоских объектов при работе с объективами 4х и 10х. Микроскоп может быть использован для лабораторных биологических работ в домашних условиях, в школах, лицеях, медицинских колледжах и ВУЗах. Микроскоп оснащен встроенными осветителями, которые работают от сети переменного тока 220В и от трех батареек (аккумуляторов) типа АА. Универсальность питания осветительной системы позволяет использовать микроскоп и в домашних условиях, и в учебных классах, и в походных условиях. Конструкция визуальной насадки микроскопа Микромед С-11 (вар. 1В LED) предусматривает возможность совместной работы с камерой (видеоокуляром). Видеоокуляр устанавливается в тубус визуальной насадки вместо окуляра. Для это сначала следует вынуть окуляр и линзу Барлоу. Видеоокуляр и программное обеспечение для просмотра и работы с изображением поставляются отдельно.
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Достоинства:
Комментарий:
Понравилось наличие ручки тонкой настройки. Отдельно можно купить видеоокуляр и записывать видео ваших исследований.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший микроскоп. Для детского досуга больше, чем нужно. Приехал уже собранный, только вставить окуляр и тубус. Всё упаковано в защитный короб и в картонную коробку. В наборе чехол для хранения микроскопа. Спасибо за качественный товар и быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Купили на день рождения ребенку. Как используем, добавим отзыв. Жаль, что в наборе нет стекол предметных, надо заказывать отдельно
Достоинства:
Комментарий:
Полностью соответствует ожиданиям.
Достоинства:
Комментарий:
Подарок ребенку на 5летие. Несмотря на возраст,очень заинтересовался. Теперь рассматриваем разные образцы всей семьей
Достоинства:
Комментарий:
купила сыну на ДР в подарок, еще не дарила, но выглядит все очень красиво и серьезно, я думаю все замечательно, как раз со следующего года начинается биология
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнок остался довольный, в придачу накупили уже готовых препаратов, пока время пройдет что бы сам научился делать. Но уже что то таскал с огорода
Достоинства:
Комментарий:
Купил микроскоп ребёнку, так как у самого в детстве был микроскоп "Натуралист-60", который вызвал огромный интерес к изучению окружающего мира. Ребёнку микроскоп понравился, изучает с удовольствием. Единственное, что не понравилось - на 40-кратном увеличении линза почти в плотную приближается к объекту и закрывает наружный свет. Нижней подсветки тоже не хватает для этой линзы.
Достоинства:
Комментарий:
Микроскоп в целом понравился, с 40х пока не разобрались как смотреть. А на небольших увеличениях интересно рассматривать. На фото кристаллы соли и сахара. Также получилось разглядеть клетки кожуры лука и строение лаврового листа. Непонятно пока, можно ли увидеть дрожжи. Дополняю отзыв. Дрожжи увидели. И в объектив 40х тоже удалось посмотреть кристаллы сахара. Но в нём только самые мелкие объекты нужно разглядывать на просвет (с нижней подсветкой).
Достоинства:
Комментарий:
ещё бы стёкла в комплекте шли.
Достоинства:
Комментарий:
хороший микроскоп, считаю для своей цены даже очень, стекла докупить надо, фокус хороший, 2 режима света, все ноавится, спасибо)))
Достоинства:
Комментарий:
Препараты для микроскопа рекомендую купить . В комплекте их нет
Достоинства:
Комментарий:
мусоринки на линзах внутри и мешают работе.
Отзывы о товаре Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1B LED)
Достоинства:
Комментарий:
Понравилось наличие ручки тонкой настройки. Отдельно можно купить видеоокуляр и записывать видео ваших исследований.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший микроскоп. Для детского досуга больше, чем нужно. Приехал уже собранный, только вставить окуляр и тубус. Всё упаковано в защитный короб и в картонную коробку. В наборе чехол для хранения микроскопа. Спасибо за качественный товар и быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Купили на день рождения ребенку. Как используем, добавим отзыв. Жаль, что в наборе нет стекол предметных, надо заказывать отдельно
Достоинства:
Комментарий:
Полностью соответствует ожиданиям.
Достоинства:
Комментарий:
Подарок ребенку на 5летие. Несмотря на возраст,очень заинтересовался. Теперь рассматриваем разные образцы всей семьей
Достоинства:
Комментарий:
купила сыну на ДР в подарок, еще не дарила, но выглядит все очень красиво и серьезно, я думаю все замечательно, как раз со следующего года начинается биология
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнок остался довольный, в придачу накупили уже готовых препаратов, пока время пройдет что бы сам научился делать. Но уже что то таскал с огорода
Достоинства:
Комментарий:
Купил микроскоп ребёнку, так как у самого в детстве был микроскоп "Натуралист-60", который вызвал огромный интерес к изучению окружающего мира. Ребёнку микроскоп понравился, изучает с удовольствием. Единственное, что не понравилось - на 40-кратном увеличении линза почти в плотную приближается к объекту и закрывает наружный свет. Нижней подсветки тоже не хватает для этой линзы.
Достоинства:
Комментарий:
Микроскоп в целом понравился, с 40х пока не разобрались как смотреть. А на небольших увеличениях интересно рассматривать. На фото кристаллы соли и сахара. Также получилось разглядеть клетки кожуры лука и строение лаврового листа. Непонятно пока, можно ли увидеть дрожжи. Дополняю отзыв. Дрожжи увидели. И в объектив 40х тоже удалось посмотреть кристаллы сахара. Но в нём только самые мелкие объекты нужно разглядывать на просвет (с нижней подсветкой).
Достоинства:
Комментарий:
ещё бы стёкла в комплекте шли.
Достоинства:
Комментарий:
хороший микроскоп, считаю для своей цены даже очень, стекла докупить надо, фокус хороший, 2 режима света, все ноавится, спасибо)))
Достоинства:
Комментарий:
Препараты для микроскопа рекомендую купить . В комплекте их нет
Достоинства:
Комментарий:
мусоринки на линзах внутри и мешают работе.