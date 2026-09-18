Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1C (2х/4х)
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Характеристики
Описание товара Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1C (2х/4х)
Микроскоп стереоскопический МИКРОМЕД МС-1 вар. 1С предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в отраженном и проходящем свете. Микроскоп выпускается в различных вариантах исполнения, отличающихся увеличением объектива. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в левый тубус микроскопа (тубус с диоптрийной подвижкой) вместо окуляра при помощи переходника 23,2 мм - 30,5 мм. С некоторыми моделями видекоокуляров переходник идет в комплекте. Если переходник не входит в комплект видеоокуляра, его нужно приобрести дополнительно.
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