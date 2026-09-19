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Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой купить с доставкой в Москве
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Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой

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Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 1
Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 2
Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 3
Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 4
Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 5
Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 6
Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 7
Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 8
Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 9
Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 1
  • Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 2
  • Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 3
  • Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 4
  • Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 5
  • Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 6
  • Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 7
  • Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 8
  • Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 9
  • Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477885
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
51х30х20
Вес, кг.
2.8

Описание товара Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой

Видеообзор на Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой

Видеообзор Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой

Отзывы о товаре Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание

Видеообзор на Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой

Видеообзор Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1280х LCD цифровой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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