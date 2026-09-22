Описание товара Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD

Микроскоп применяется для изучения как прозрачных, так и непрозрачных образцов. На микроскопе можно изучать минералы, насекомых, монеты, микроскоп будет полезен при коллекционировании, увлечении электроникой и точной механикой. Также микроскоп позволяет исследовать и прозрачные препараты, такие как мазки, срезы и кристаллы. Микроскоп используется для учебного процесса при проведения лабораторных работ по биологии, физике, химии в школах и лицеях, также и при самостоятельном обучении в домашних условиях. Полностью цифровая система позволяет в режиме реального времени наблюдать изображения на мониторе, масштабировать, сохранять, обрабатывать и систематизировать материалы исследований. Микроскоп состоит из оптической головки с объективами на револьверном устройстве, светодиодными осветителями проходящего и отраженного света, механизмом фокусировки и неподвижным LED монитором 7”. Все, что требуется сделать после приобретения, это распаковать микроскоп и можно начинать исследования. Встроенное устройство визуализации на основе цифровой 3Мр камеры и IPS монитора 7” позволяет в режиме реального времени и без чрезмерного напряжения глаз наблюдать изображение на мониторе микроскопа без подключения к ПК и проводить необходимые исследования при групповых занятиях. Жидкокристаллическая матрица c технологией IPS позволяет наблюдать отчетливое изображение с углами обзора до 170? без затемнения, это позволяет участвовать в исследованиях нескольким лицам и проводить наблюдения с комфортом. Разрешение монитора 1024 х 600 точек. CMOS сенсор 3 Мр позволяет сохранять файлы формата фото с разрешением 2048x1536, при передаче данных по Wi-Fi и в режиме просмотра поддерживается разрешение 1920x1080. Данные могут быть сохранены и без подключения к ПК, для этого предусмотрен слот для карты T-flash объемом до 64 Гб. Питание камеры и монитора осуществляется от сменного Li-Ion аккумулятора тип 18650 емкостью 2000 мАч или от электросети переменного тока с помощью комплектного адаптера 5В/2А. В комплекте микроскопа три объектива с линзами из оптического стекла 4х, 10х и 40х позволяющие получать резкое изображение с правильной цветопередачей и минимальными искажениями. Объективы установлены на револьверном устройстве, позволяющем быстро переходить к различным увеличениям. Увеличение микроскопа определяется увеличением объектива и цифровой схемой обработки данных, обеспечивающей 3-х кратное масштабирование и составляет от 80х до 2400х. Фокусировка осуществляется подвижками предметного столика по оси с помощью фокусировочных рукояток по обеим сторонам штатива. Объективы и монитор микроскопа при этом неподвижны. Подключение по сети Wi-Fi позволяет использовать смартфон и управлять дистанционно с его помощью настройками из приложения T OX. Эта функция позволяет также сохранять необходимые файлы, обмениваться данными в учебном процессе, внося в обучение интерактивные элементы. Подключение к ПК осуществляется комплектным кабелем USB2.0 – USB Type-C. Для работы необходимо установить бесплатное ПО StrangeView или MicromedView и получить возможность управлять параметрами просмотра и съемки - настраивать баланс белого, яркость, цвет, контраст, устанавливать измерительные сетки, замерять размеры деталей объекта и многое другое. Осветители отраженного и проходящего света позволяет исследовать непрозрачные и прозрачные объекты. В осветителях используется светодиоды мощностью 0.75Вт со спектром излучения близком к дневному свету. Подобный свет способствует правильной цветопередаче и упрощает настройку WB. Осветители имею независимую регулировку яркости с помощью поворотного регулятора, выбор осветителя производится сенсорной кнопкой на панели управления. Питание осветителей осуществляется от сменного Li-Ion аккумулятора или от электросети с помощью комплектного адаптера. Предметный столик микроскопа имеет размер 90х90 мм и оснащен пружинными зажимами для препарата. В нижней части предметного столика размещен поворотный диск с отверстиями разного размера. Эти отверстия выполняют функцию апертурных диафрагм. Их размер выбирается исходя из увеличения выбранного объектива, что позволяет добиваться максимального контраста. Подбор оптимальной величины отверстия осуществляется опытным путем - чем больше увеличение объектива, тем меньшим должен быть диаметр отверстия.