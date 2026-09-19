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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391516
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Описание товара Микроскоп стереоскопический Микромед МС-1 вар.2A (1х/3х)
Микроскоп стереоскопический МИКРОМЕД МС-1 вар. 2А предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ: препарирования — в биологии, изучения образцов горных пород — в минералогии, выполнения различных технологических операций в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в отраженном свете. Конструкция штатива микроскопа не предусматривает встроенные осветители. В качестве осветителя можно использовать настольную лампу или выбрать осветитель из возможных дополнительных комплектующих. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в левый тубус микроскопа (тубус с диоптрийной подвижкой) вместо окуляра при помощи переходника 23,2 мм — 30,5 мм. Переходник идет в комплекте с видеоокуляром.
Микроскоп стереоскопический МИКРОМЕД МС-1 вар. 2А предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ: препарирования — в биологии, изучения образцов горных пород — в минералогии, выполнения различных технологических операций в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в отраженном свете. Конструкция штатива микроскопа не предусматривает встроенные осветители. В качестве осветителя можно использовать настольную лампу или выбрать осветитель из возможных дополнительных комплектующих. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в левый тубус микроскопа (тубус с диоптрийной подвижкой) вместо окуляра при помощи переходника 23,2 мм — 30,5 мм. Переходник идет в комплекте с видеоокуляром.
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