Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED)
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Характеристики
Описание товара Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED)
Микроскоп предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля. МИКРОМЕД Р-1- LED может быть использован при учебных и лабораторных работах в различных областях медицины для решения широкого круга задач, в ветеринарии. На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов. Конструкция визуальной насадки предусматривает возможность совместной работы с камерой (видеоокуляром). Сочетая в себе ахроматическую оптику и низкую цену, микроскоп МИКРОМЕД Р-1-LED незаменим как для целей обучения в высших медицинских и биологических учреждениях, так и для несложной рутинной работы в лаборатории. Широко используется в ветеринарии. Микроскоп рассчитан на длину тубуса 160 мм, объективы стандарта RMS, парфокальная высота объективов 33 мм. Отличительная особенность - светодиодный источник света с регулировкой яркости, возможность работы от встроенного в основание заряженного аккумулятора.
Видеообзор на Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED)
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Видеообзор на Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED)
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Достоинства:
Устойчивый, собран качественно, всё что должно двигаться - двигается легко, и мягко. комплектная оптика прекрасно справляется со своими задачами: даже на максимальном увеличении 1 600 - картинка чёткая.
Недостатки:
Предметный столик периодически (50/50) любит опускаться вниз под своим весом. Но возможно - это придирка, за такие деньги и с таким набором наворотов!
Комментарий:
В целом очень доволен инструментом. Не смотря на довольно непродолжительное использование, уже сделал массу открытий, и восторгаюсь - как ребёнок!!! Особенно - когда я посмотрел на сувойку, а она повернулась - и посмотрела на меня! ))))
На мой взгляд микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED) - прекрасное соотношение цена/качество!
Отзывы о товаре Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED)
Достоинства:
Устойчивый, собран качественно, всё что должно двигаться - двигается легко, и мягко. комплектная оптика прекрасно справляется со своими задачами: даже на максимальном увеличении 1 600 - картинка чёткая.
Недостатки:
Предметный столик периодически (50/50) любит опускаться вниз под своим весом. Но возможно - это придирка, за такие деньги и с таким набором наворотов!
Комментарий:
В целом очень доволен инструментом. Не смотря на довольно непродолжительное использование, уже сделал массу открытий, и восторгаюсь - как ребёнок!!! Особенно - когда я посмотрел на сувойку, а она повернулась - и посмотрела на меня! ))))
На мой взгляд микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED) - прекрасное соотношение цена/качество!