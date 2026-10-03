Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный
Микроскопы Levenhuk представляют собой современные цифровые устройства, идеально подходящие для подробного изучения микромира. Эти микроскопы оснащены светодиодной подсветкой, обеспечивающей яркое и равномерное освещение исследуемых образцов, что позволяет получать четкие и детализированные изображения. Бренд Levenhuk известен своим качеством и надежностью, предоставляя пользователям инструменты, которые сочетают в себе передовые технологии и удобство использования. Цифровые микроскопы Levenhuk подходят как для профессиональных исследователей, так и для образовательных учреждений, а также для любителей, увлеченных научными открытиями. Они обеспечивают возможность вывода изображения на экран компьютера, что делает процесс изучения еще более увлекательным и наглядным.
Микроскопы Levenhuk представляют собой современные цифровые устройства, идеально подходящие для подробного изучения микромира. Эти микроскопы оснащены светодиодной подсветкой, обеспечивающей яркое и равномерное освещение исследуемых образцов, что позволяет получать четкие и детализированные изображения. Бренд Levenhuk известен своим качеством и надежностью, предоставляя пользователям инструменты, которые сочетают в себе передовые технологии и удобство использования. Цифровые микроскопы Levenhuk подходят как для профессиональных исследователей, так и для образовательных учреждений, а также для любителей, увлеченных научными открытиями. Они обеспечивают возможность вывода изображения на экран компьютера, что делает процесс изучения еще более увлекательным и наглядным.
Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - купить по цене 49990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный