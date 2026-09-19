Микроскоп биологический Микромед 2 (2-20 inf.)
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Характеристики
Описание товара Микроскоп биологический Микромед 2 (2-20 inf.)
Тринокулярный микроскоп Микромед 2 (2-20 inf.) предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля, фазового контраста и поляризации с устройствами, поставляемыми дополнительно. Микроскоп может быть использован в медицине, биологии, ботанике, химии и других областях науки. Микроскоп рекомендован для диагностических исследований в клиниках и больницах, может использоваться для учебных целей. Микроскоп позволяет изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов. Принципиальное отличие от микроскопов серии Микромед 1 - осветительная система более высокого уровня. Микромед 2 является ярким примером того, что качество изображения в микроскопии зависит не только от уровня оптики, но и возможности правильной настройки освещения. Осветитель с галогенной лампой, центрируемый конденсор Аббе и встроенная в штатив регулируемая полевая диафрагма позволяют настроить равномерное освещение по Кёллеру.
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