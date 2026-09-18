Описание товара Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM вар.2A

Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-2-Z00M вар. 2А предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ, когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения: препарирования — в биологии, изучения образцов горных пород — в минералогии, выполнения различных технологических операций — в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. Стереоскопическое восприятие облегчает эти операции. Отличие от модели МИКРОМЕД МС-2-Z00M вар. 1А — тринокулярная визуальная насадка. Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в отраженном свете. Стереомикроскоп МИКРОМЕД МС-2-Z00M вар. 2А идеален для биологических исследований, требующих высокой точности при проведении наблюдений, а также для выполнения радиомонтажных работ, требующих большого рабочего расстояния. При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 85 мм. Но оно может быть увеличено до 172 мм или уменьшено до 28 мм с помощью дополнительных насадок на объектив, изменяющих и общее увеличение микроскопа. Обладая богатым набором аксессуаров, микроскоп отличается многосторонностью. Общий диапазон системы смены увеличения от 2,5 до 160 крат, в базовой комплектации — от 10 до 40 крат. Вариант исполнения оптической головки «МС-2-Z00M вар. 2» — тринокулярная модель, которая имеет третий вертикальный выход — канал визуализации. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в канал визуализации. Таким образом он не мешает проводить иссдование через окуляры. Переключение светового потока с левого тубуса на вертикальный выход происходит посредством рукоятки, расположенной с левой стороны. Тринокулярный вариант исполнения визуальной насадки так же позволяет подключать комплект визуализации на базе ФК (в комплект не входит).