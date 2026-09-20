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Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE купить с доставкой в Москве
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Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE

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Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE - фото 1
Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE - фото 2
Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE - фото 3
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Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE - фото 5
Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE - фото 6
Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE - фото 7
Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE - фото 8
Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE - фото 9
Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
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  • Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE - фото 3
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  • Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE - фото 6
  • Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE - фото 7
  • Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE - фото 8
  • Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE - фото 9
  • Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666672
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
37х29х19
Вес, кг.
3.3

Описание товара Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE

Микроскоп стереоскопический Микромед MC-1 Jeweler BE создает прямое, неперевернутое изображение объемных объектов. Предназначен для геммологических и рутинных работ в ювелирной промышленности. Будет полезен при выполнении тонких работ в биологии, геологии, археологии, ветеринарии, часовом, ювелирном, микроэлектронном производстве, криминалистических исследованиях, образовании. Базовое увеличение 20/40х, рабочее расстояние 90 мм, поле зрения для объектива 2х - 10 мм, для 4х - 5 мм

Отзывы о товаре Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Микроскоп стереоскопический Микромед MC-1 Jeweler BE создает прямое, неперевернутое изображение объемных объектов. Предназначен для геммологических и рутинных работ в ювелирной промышленности. Будет полезен при выполнении тонких работ в биологии, геологии, археологии, ветеринарии, часовом, ювелирном, микроэлектронном производстве, криминалистических исследованиях, образовании. Базовое увеличение 20/40х, рабочее расстояние 90 мм, поле зрения для объектива 2х - 10 мм, для 4х - 5 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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