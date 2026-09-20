Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666672
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
37х29х19
Вес, кг.
3.3
Описание товара Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE
Микроскоп стереоскопический Микромед MC-1 Jeweler BE создает прямое, неперевернутое изображение объемных объектов. Предназначен для геммологических и рутинных работ в ювелирной промышленности. Будет полезен при выполнении тонких работ в биологии, геологии, археологии, ветеринарии, часовом, ювелирном, микроэлектронном производстве, криминалистических исследованиях, образовании. Базовое увеличение 20/40х, рабочее расстояние 90 мм, поле зрения для объектива 2х - 10 мм, для 4х - 5 мм
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Микроскоп стереоскопический Микромед MC-1 Jeweler BE создает прямое, неперевернутое изображение объемных объектов. Предназначен для геммологических и рутинных работ в ювелирной промышленности. Будет полезен при выполнении тонких работ в биологии, геологии, археологии, ветеринарии, часовом, ювелирном, микроэлектронном производстве, криминалистических исследованиях, образовании. Базовое увеличение 20/40х, рабочее расстояние 90 мм, поле зрения для объектива 2х - 10 мм, для 4х - 5 мм
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроскоп стерео Микромед MC-1 Jeweler BE