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Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный купить с доставкой в Москве
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Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный

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Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 1
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 2
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 3
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 4
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 5
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 6
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 7
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 8
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 9
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 10
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 11
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 12
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 13
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 14
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 15
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 16
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 17
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 18
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 19
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 20
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 21
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 22
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 23
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 24
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 25
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип микроскопа
стереоскопический
Тип насадки
тринокулярная
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
30 мм
Объективы с увеличением
0.67х, 4.5х
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 1
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 2
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 3
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 4
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 5
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 6
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 7
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 8
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 9
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 10
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 11
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 12
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 13
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 14
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 15
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 16
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 17
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 18
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 19
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 20
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 21
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 22
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 23
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 24
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 25
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666678
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип микроскопа
стереоскопический
ТНВЭД
9011800000
Тип насадки
тринокулярная
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
30 мм
Объективы с увеличением
0.67х, 4.5х
Габариты (ШxВxГ)
450х350х240 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х37х30
Вес, кг.
6.5

Описание товара Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный

Микроскоп предназначен для наблюдения прямого изображения трехмерных и плоских объектов. Микроскоп применяется в промышленности, материаловедении, биологии, медицине, фармацевтике, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, для исследования образцов горных пород в минералогии. Микроскоп используется в научных целях, на производстве, при реставрационных работах и в учебном процессе. Увеличенное рабочее расстояние микроскопа позволяет исследовать крупные трехмерные объекты. Наблюдение может производиться в отраженном и проходящем свете. Тринокулярная конструкция с каналом визуализации позволяет эффективно использовать цифровую камеру. Объективы микроскопа имеют переменное увеличение, плавно изменяемое от 0,67х до 4,5х. Для наблюдения стереоскопического трехмерного изображения применяется пара одинаковых объективов, установленных под углом к плоскости исследуемого объекта. Благодаря их оптической конструкции с исправленными аберрациями достигается высокая резкость и яркость изображения во всем диапазоне увеличений. Конструкция объективов позволяет сохранять точную фокусировку микроскопа вне зависимости от установленного значения увеличения, как при наблюдении в окуляры, так и при записи с помощью камеры. Увеличение микроскопа с окулярами WF 10х/22, входящими в комплект поставки составляет от 6,7х до 45х. Каждый окуляр имеет оптическую конструкцию с вынесенным выходным зрачком и снабжен собственным механизмом диоптрийной коррекции ±5 дптр со шкалой. По дополнительному заказу для микроскопа доступны окуляры WF 15х/16, WF 20х/12, WF 25х/9 и WF 30х/8. С этими окулярами общий диапазон увеличений микроскопа достигает 270х. Тринокулярная визуальная насадка микроскопа снабжена окулярными тубусами с углом наклона 45?, каждый окуляр имеет диоптрийную коррекцию ±5 дптр и снабжен защитными стопорными винтами. Межзрачковое расстояние настраивается в пределах от 54 до 76 мм. Возможность вращения в кольцевом держателе на 360° позволяет настраивать комфортное положение для наблюдений. Окулярная камера устанавливается вертикальный тубус канала визуализации. Канал визуализации не требует переключения светового потока, поэтому вывод данных может вестись параллельно с наблюдением в окуляры. Микроскоп комплектуется адаптерами для установки камер двух установочных стандартов – 23,2 мм и C-mount с возможностью центрировки камеры. Рабочее расстояние микроскопа увеличено до 105 мм, и оно не меняется при зуммировании объективов и смене окуляров. Рабочее расстояние может варьироваться в пределах от 26 до 177 мм при использования дополнительных оптических насадок на объективы. Дополнительные окуляры и насадки позволяют в широких пределах управлять такими параметрами, как увеличение и рабочее расстояние. Оптические насадки изменяют рабочее расстояние, увеличение микроскопа и размер поля зрения. При использовании дополнительных окуляров изменяется только увеличение микроскопа и размер поля зрения. Эти принадлежности доступны по дополнительному заказу.

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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип микроскопа
стереоскопический
ТНВЭД
9011800000
Тип насадки
тринокулярная
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
30 мм
Объективы с увеличением
0.67х, 4.5х
Габариты (ШxВxГ)
450х350х240 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Микроскоп предназначен для наблюдения прямого изображения трехмерных и плоских объектов. Микроскоп применяется в промышленности, материаловедении, биологии, медицине, фармацевтике, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, для исследования образцов горных пород в минералогии. Микроскоп используется в научных целях, на производстве, при реставрационных работах и в учебном процессе. Увеличенное рабочее расстояние микроскопа позволяет исследовать крупные трехмерные объекты. Наблюдение может производиться в отраженном и проходящем свете. Тринокулярная конструкция с каналом визуализации позволяет эффективно использовать цифровую камеру. Объективы микроскопа имеют переменное увеличение, плавно изменяемое от 0,67х до 4,5х. Для наблюдения стереоскопического трехмерного изображения применяется пара одинаковых объективов, установленных под углом к плоскости исследуемого объекта. Благодаря их оптической конструкции с исправленными аберрациями достигается высокая резкость и яркость изображения во всем диапазоне увеличений. Конструкция объективов позволяет сохранять точную фокусировку микроскопа вне зависимости от установленного значения увеличения, как при наблюдении в окуляры, так и при записи с помощью камеры. Увеличение микроскопа с окулярами WF 10х/22, входящими в комплект поставки составляет от 6,7х до 45х. Каждый окуляр имеет оптическую конструкцию с вынесенным выходным зрачком и снабжен собственным механизмом диоптрийной коррекции ±5 дптр со шкалой. По дополнительному заказу для микроскопа доступны окуляры WF 15х/16, WF 20х/12, WF 25х/9 и WF 30х/8. С этими окулярами общий диапазон увеличений микроскопа достигает 270х. Тринокулярная визуальная насадка микроскопа снабжена окулярными тубусами с углом наклона 45?, каждый окуляр имеет диоптрийную коррекцию ±5 дптр и снабжен защитными стопорными винтами. Межзрачковое расстояние настраивается в пределах от 54 до 76 мм. Возможность вращения в кольцевом держателе на 360° позволяет настраивать комфортное положение для наблюдений. Окулярная камера устанавливается вертикальный тубус канала визуализации. Канал визуализации не требует переключения светового потока, поэтому вывод данных может вестись параллельно с наблюдением в окуляры. Микроскоп комплектуется адаптерами для установки камер двух установочных стандартов – 23,2 мм и C-mount с возможностью центрировки камеры. Рабочее расстояние микроскопа увеличено до 105 мм, и оно не меняется при зуммировании объективов и смене окуляров. Рабочее расстояние может варьироваться в пределах от 26 до 177 мм при использования дополнительных оптических насадок на объективы. Дополнительные окуляры и насадки позволяют в широких пределах управлять такими параметрами, как увеличение и рабочее расстояние. Оптические насадки изменяют рабочее расстояние, увеличение микроскопа и размер поля зрения. При использовании дополнительных окуляров изменяется только увеличение микроскопа и размер поля зрения. Эти принадлежности доступны по дополнительному заказу.
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