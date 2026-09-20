Описание товара Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM тринокулярный

Микроскоп предназначен для наблюдения прямого изображения трехмерных и плоских объектов. Микроскоп применяется в промышленности, материаловедении, биологии, медицине, фармацевтике, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, для исследования образцов горных пород в минералогии. Микроскоп используется в научных целях, на производстве, при реставрационных работах и в учебном процессе. Увеличенное рабочее расстояние микроскопа позволяет исследовать крупные трехмерные объекты. Наблюдение может производиться в отраженном и проходящем свете. Тринокулярная конструкция с каналом визуализации позволяет эффективно использовать цифровую камеру. Объективы микроскопа имеют переменное увеличение, плавно изменяемое от 0,67х до 4,5х. Для наблюдения стереоскопического трехмерного изображения применяется пара одинаковых объективов, установленных под углом к плоскости исследуемого объекта. Благодаря их оптической конструкции с исправленными аберрациями достигается высокая резкость и яркость изображения во всем диапазоне увеличений. Конструкция объективов позволяет сохранять точную фокусировку микроскопа вне зависимости от установленного значения увеличения, как при наблюдении в окуляры, так и при записи с помощью камеры. Увеличение микроскопа с окулярами WF 10х/22, входящими в комплект поставки составляет от 6,7х до 45х. Каждый окуляр имеет оптическую конструкцию с вынесенным выходным зрачком и снабжен собственным механизмом диоптрийной коррекции ±5 дптр со шкалой. По дополнительному заказу для микроскопа доступны окуляры WF 15х/16, WF 20х/12, WF 25х/9 и WF 30х/8. С этими окулярами общий диапазон увеличений микроскопа достигает 270х. Тринокулярная визуальная насадка микроскопа снабжена окулярными тубусами с углом наклона 45?, каждый окуляр имеет диоптрийную коррекцию ±5 дптр и снабжен защитными стопорными винтами. Межзрачковое расстояние настраивается в пределах от 54 до 76 мм. Возможность вращения в кольцевом держателе на 360° позволяет настраивать комфортное положение для наблюдений. Окулярная камера устанавливается вертикальный тубус канала визуализации. Канал визуализации не требует переключения светового потока, поэтому вывод данных может вестись параллельно с наблюдением в окуляры. Микроскоп комплектуется адаптерами для установки камер двух установочных стандартов – 23,2 мм и C-mount с возможностью центрировки камеры. Рабочее расстояние микроскопа увеличено до 105 мм, и оно не меняется при зуммировании объективов и смене окуляров. Рабочее расстояние может варьироваться в пределах от 26 до 177 мм при использования дополнительных оптических насадок на объективы. Дополнительные окуляры и насадки позволяют в широких пределах управлять такими параметрами, как увеличение и рабочее расстояние. Оптические насадки изменяют рабочее расстояние, увеличение микроскопа и размер поля зрения. При использовании дополнительных окуляров изменяется только увеличение микроскопа и размер поля зрения. Эти принадлежности доступны по дополнительному заказу.