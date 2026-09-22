Top.Mail.Ru
Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В - фото 1
Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В - фото 2
Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В - фото 3
Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В - фото 4
Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В - фото 5
Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В - фото 6
Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип микроскопа
цифровой
Подсветка
светодиодная
Оптическое увеличение
1600x, 80x
  • Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В - фото 1
  • Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В - фото 2
  • Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В - фото 3
  • Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В - фото 4
  • Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В - фото 5
  • Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В - фото 6
  • Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719080
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип микроскопа
цифровой
ТНВЭД
9011800000
Комплектация
штатив, монитор (LCD), предметное стекло (5 шт.), покровное стекло, пробирка, пипетка (большая и малая), пинцет, салфетка (для оптики и монитора), адаптер (5В / 2А), кабель USB (Type-C), аккумулятор (тип 18650), кейс, руководство по эксплуатации
Подсветка
светодиодная
Оптическое увеличение
1600x, 80x
Габариты (ШxВxГ)
320х190х175 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х25х22
Вес, кг.
2.2

Описание товара Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В

Микроскоп применяется для изучения как прозрачных, так и непрозрачных образцов. На микроскопе можно изучать минералы, насекомых, монеты, микроскоп будет полезен при коллекционировании, увлечении электроникой и точной механикой. Также микроскоп позволяет исследовать и прозрачные препараты, такие как мазки, срезы и кристаллы. Микроскоп используется для учебного процесса при проведения лабораторных работ по биологии, физике, химии в школах и лицеях, также и при самостоятельном обучении в домашних условиях. Полностью цифровая система позволяет в режиме реального времени наблюдать изображения на мониторе, масштабировать, сохранять, обрабатывать и систематизировать материалы исследований. Микроскоп состоит из оптической головки с объективами на револьверном устройстве, светодиодными осветителями проходящего и отраженного света, механизмом фокусировки и LED монитором 7”. На штативе микроскопа установлен механический предметный столик. Все, что требуется сделать после приобретения, это распаковать микроскоп и можно начинать исследования. Встроенное устройство визуализации на основе цифровой 3Мр камеры и IPS монитора 7” позволяет в режиме реального времени и без чрезмерного напряжения глаз наблюдать изображение на мониторе микроскопа без подключения к ПК и проводить необходимые исследования при групповых занятиях. Жидкокристаллическая матрица c технологией IPS позволяет наблюдать отчетливое изображение с углами обзора до 170? без затемнения, это позволяет участвовать в исследованиях нескольким лицам и проводить наблюдения с комфортом. Разрешение монитора 1024 х 600 точек. CMOS сенсор 3 Мр имеет разрешение 2048 x 1536 и позволяет сохранять файлы формата видео с разрешением Full HD – 1920 x 1080, в режиме просмотра поддерживается разрешение 1920 x 1080 или 1280 х 720. При сохранении файлов фото пользователь может выбрать расширенный размер до 3040 х 1712 и 3856 х 2160. Данные могут быть сохранены и без подключения к ПК, для этого предусмотрен слот для карты T-flash объемом до 64 Гб. Питание камеры и монитора осуществляется от сменного Li-Ion аккумулятора тип 18650 емкостью 2000 мАч или от электросети переменного тока с помощью комплектного адаптера 5В/2А. В комплекте микроскопа три объектива с линзами из оптических стекол 4х, 10х и 40х позволяющие получать резкое изображение с правильной цветопередачей и минимальными искажениями. Объектив 40х имеет подпружиненную оправу для предотвращения повреждения объектива и образца при фокусировке. Все объективы установлены на револьверном устройстве, позволяющем быстро переходить к различным увеличениям. Увеличение микроскопа определяется увеличением объектива и цифровой схемой обработки данных, обеспечивающей 2-х кратное зуммирование и составляет от 80х до 1600х. Изменение увеличения осуществляется поворотом револьверного устройства для смены объектива и программным зуммированием. Подключение к ПК осуществляется комплектным кабелем USB2.0 – USB Type-C. Для работы необходимо установить бесплатное ПО StrangeView или MicromedView и получить возможность управлять параметрами просмотра и съемки - настраивать баланс белого, яркость, цвет, контраст, устанавливать измерительные сетки, замерять размеры деталей объекта и многое другое. Механический предметный столик микроскопа имеет размер 105 х 95 мм и позволяет перемещать препарат по направлениям X - Y в пределах 50 - 20 мм. Для перемещения использован точный механизм на зубчатых рейках с приводом по X и Y рукоятками, расположенными на одной оси. Точное позиционирование образца по X и Y контролируется по шкалам, для повышения точности шкалы снабжены нониусами. Фиксация образцов на столике производится с помощью накладного препаратодержателя с пружинным прижимом. Осветители отраженного и проходящего света позволяет исследовать непрозрачные и прозрачные объекты. В осветителях используется светодиоды мощностью 0.75Вт с цветовой температурой 6500?К. Подобный свет способствует правильной цветопередаче и упрощает автоматическую настройку WB. Осветители имеют независимую регулировку яркости. Питание осветителей осуществляется от сменного Li-Ion аккумулятора или от электросети с помощью комплектного адаптера.

Отзывы о товаре Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип микроскопа
цифровой
ТНВЭД
9011800000
Комплектация
штатив, монитор (LCD), предметное стекло (5 шт.), покровное стекло, пробирка, пипетка (большая и малая), пинцет, салфетка (для оптики и монитора), адаптер (5В / 2А), кабель USB (Type-C), аккумулятор (тип 18650), кейс, руководство по эксплуатации
Подсветка
светодиодная
Оптическое увеличение
1600x, 80x
Габариты (ШxВxГ)
320х190х175 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Микроскоп применяется для изучения как прозрачных, так и непрозрачных образцов. На микроскопе можно изучать минералы, насекомых, монеты, микроскоп будет полезен при коллекционировании, увлечении электроникой и точной механикой. Также микроскоп позволяет исследовать и прозрачные препараты, такие как мазки, срезы и кристаллы. Микроскоп используется для учебного процесса при проведения лабораторных работ по биологии, физике, химии в школах и лицеях, также и при самостоятельном обучении в домашних условиях. Полностью цифровая система позволяет в режиме реального времени наблюдать изображения на мониторе, масштабировать, сохранять, обрабатывать и систематизировать материалы исследований. Микроскоп состоит из оптической головки с объективами на револьверном устройстве, светодиодными осветителями проходящего и отраженного света, механизмом фокусировки и LED монитором 7”. На штативе микроскопа установлен механический предметный столик. Все, что требуется сделать после приобретения, это распаковать микроскоп и можно начинать исследования. Встроенное устройство визуализации на основе цифровой 3Мр камеры и IPS монитора 7” позволяет в режиме реального времени и без чрезмерного напряжения глаз наблюдать изображение на мониторе микроскопа без подключения к ПК и проводить необходимые исследования при групповых занятиях. Жидкокристаллическая матрица c технологией IPS позволяет наблюдать отчетливое изображение с углами обзора до 170? без затемнения, это позволяет участвовать в исследованиях нескольким лицам и проводить наблюдения с комфортом. Разрешение монитора 1024 х 600 точек. CMOS сенсор 3 Мр имеет разрешение 2048 x 1536 и позволяет сохранять файлы формата видео с разрешением Full HD – 1920 x 1080, в режиме просмотра поддерживается разрешение 1920 x 1080 или 1280 х 720. При сохранении файлов фото пользователь может выбрать расширенный размер до 3040 х 1712 и 3856 х 2160. Данные могут быть сохранены и без подключения к ПК, для этого предусмотрен слот для карты T-flash объемом до 64 Гб. Питание камеры и монитора осуществляется от сменного Li-Ion аккумулятора тип 18650 емкостью 2000 мАч или от электросети переменного тока с помощью комплектного адаптера 5В/2А. В комплекте микроскопа три объектива с линзами из оптических стекол 4х, 10х и 40х позволяющие получать резкое изображение с правильной цветопередачей и минимальными искажениями. Объектив 40х имеет подпружиненную оправу для предотвращения повреждения объектива и образца при фокусировке. Все объективы установлены на револьверном устройстве, позволяющем быстро переходить к различным увеличениям. Увеличение микроскопа определяется увеличением объектива и цифровой схемой обработки данных, обеспечивающей 2-х кратное зуммирование и составляет от 80х до 1600х. Изменение увеличения осуществляется поворотом револьверного устройства для смены объектива и программным зуммированием. Подключение к ПК осуществляется комплектным кабелем USB2.0 – USB Type-C. Для работы необходимо установить бесплатное ПО StrangeView или MicromedView и получить возможность управлять параметрами просмотра и съемки - настраивать баланс белого, яркость, цвет, контраст, устанавливать измерительные сетки, замерять размеры деталей объекта и многое другое. Механический предметный столик микроскопа имеет размер 105 х 95 мм и позволяет перемещать препарат по направлениям X - Y в пределах 50 - 20 мм. Для перемещения использован точный механизм на зубчатых рейках с приводом по X и Y рукоятками, расположенными на одной оси. Точное позиционирование образца по X и Y контролируется по шкалам, для повышения точности шкалы снабжены нониусами. Фиксация образцов на столике производится с помощью накладного препаратодержателя с пружинным прижимом. Осветители отраженного и проходящего света позволяет исследовать непрозрачные и прозрачные объекты. В осветителях используется светодиоды мощностью 0.75Вт с цветовой температурой 6500?К. Подобный свет способствует правильной цветопередаче и упрощает автоматическую настройку WB. Осветители имеют независимую регулировку яркости. Питание осветителей осуществляется от сменного Li-Ion аккумулятора или от электросети с помощью комплектного адаптера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...