Описание товара Цифровой микроскоп Микромед iMicro LCD В

Микроскоп применяется для изучения как прозрачных, так и непрозрачных образцов. На микроскопе можно изучать минералы, насекомых, монеты, микроскоп будет полезен при коллекционировании, увлечении электроникой и точной механикой. Также микроскоп позволяет исследовать и прозрачные препараты, такие как мазки, срезы и кристаллы. Микроскоп используется для учебного процесса при проведения лабораторных работ по биологии, физике, химии в школах и лицеях, также и при самостоятельном обучении в домашних условиях. Полностью цифровая система позволяет в режиме реального времени наблюдать изображения на мониторе, масштабировать, сохранять, обрабатывать и систематизировать материалы исследований. Микроскоп состоит из оптической головки с объективами на револьверном устройстве, светодиодными осветителями проходящего и отраженного света, механизмом фокусировки и LED монитором 7”. На штативе микроскопа установлен механический предметный столик. Все, что требуется сделать после приобретения, это распаковать микроскоп и можно начинать исследования. Встроенное устройство визуализации на основе цифровой 3Мр камеры и IPS монитора 7” позволяет в режиме реального времени и без чрезмерного напряжения глаз наблюдать изображение на мониторе микроскопа без подключения к ПК и проводить необходимые исследования при групповых занятиях. Жидкокристаллическая матрица c технологией IPS позволяет наблюдать отчетливое изображение с углами обзора до 170? без затемнения, это позволяет участвовать в исследованиях нескольким лицам и проводить наблюдения с комфортом. Разрешение монитора 1024 х 600 точек. CMOS сенсор 3 Мр имеет разрешение 2048 x 1536 и позволяет сохранять файлы формата видео с разрешением Full HD – 1920 x 1080, в режиме просмотра поддерживается разрешение 1920 x 1080 или 1280 х 720. При сохранении файлов фото пользователь может выбрать расширенный размер до 3040 х 1712 и 3856 х 2160. Данные могут быть сохранены и без подключения к ПК, для этого предусмотрен слот для карты T-flash объемом до 64 Гб. Питание камеры и монитора осуществляется от сменного Li-Ion аккумулятора тип 18650 емкостью 2000 мАч или от электросети переменного тока с помощью комплектного адаптера 5В/2А. В комплекте микроскопа три объектива с линзами из оптических стекол 4х, 10х и 40х позволяющие получать резкое изображение с правильной цветопередачей и минимальными искажениями. Объектив 40х имеет подпружиненную оправу для предотвращения повреждения объектива и образца при фокусировке. Все объективы установлены на револьверном устройстве, позволяющем быстро переходить к различным увеличениям. Увеличение микроскопа определяется увеличением объектива и цифровой схемой обработки данных, обеспечивающей 2-х кратное зуммирование и составляет от 80х до 1600х. Изменение увеличения осуществляется поворотом револьверного устройства для смены объектива и программным зуммированием. Подключение к ПК осуществляется комплектным кабелем USB2.0 – USB Type-C. Для работы необходимо установить бесплатное ПО StrangeView или MicromedView и получить возможность управлять параметрами просмотра и съемки - настраивать баланс белого, яркость, цвет, контраст, устанавливать измерительные сетки, замерять размеры деталей объекта и многое другое. Механический предметный столик микроскопа имеет размер 105 х 95 мм и позволяет перемещать препарат по направлениям X - Y в пределах 50 - 20 мм. Для перемещения использован точный механизм на зубчатых рейках с приводом по X и Y рукоятками, расположенными на одной оси. Точное позиционирование образца по X и Y контролируется по шкалам, для повышения точности шкалы снабжены нониусами. Фиксация образцов на столике производится с помощью накладного препаратодержателя с пружинным прижимом. Осветители отраженного и проходящего света позволяет исследовать непрозрачные и прозрачные объекты. В осветителях используется светодиоды мощностью 0.75Вт с цветовой температурой 6500?К. Подобный свет способствует правильной цветопередаче и упрощает автоматическую настройку WB. Осветители имеют независимую регулировку яркости. Питание осветителей осуществляется от сменного Li-Ion аккумулятора или от электросети с помощью комплектного адаптера.