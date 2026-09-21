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Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса

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Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 1
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 2
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 3
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 4
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 5
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 6
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 7
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 8
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 9
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 10
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокулярная
  • Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 1
  • Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 2
  • Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 3
  • Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 4
  • Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 5
  • Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 6
  • Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 7
  • Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 8
  • Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 9
  • Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 10
  • Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699104
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
300x-1200х
ТНВЭД
9011800000
Особенности
для детей
Тип насадки
монокулярная
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х10
Вес, г.
800

Описание товара Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса

Bresser Junior Biotar 300–1200x – это монокулярная модель микроскопа с двумя типами подсветки: зеркалом и при помощи лампочки. Он подойдет юному любителю микробиологии в возрасте 8 лет и старше. Так как в комплект включены готовые микропрепараты, множество инструментов для исследований и принадлежности для выращивания артемии, микроскоп захватит внимание владельца с первых же секунд использования. Для исследований применяется метод светлого поля в проходящем свете. Оптическая система микроскопа включает окуляр и три объектива. Последние находятся в револьверном устройстве: вращая его, можно менять увеличение микроскопа. Микропрепараты необходимо располагать на предметном столике, для их фиксации используются два зажима. Блок подсветки расположен внизу – он сдвоенный: с одной стороны небольшое зеркало, которым внешний свет можно направлять на образец, с другой – лампочка, работающая от батарейки и обеспечивающая более мощное освещение. Под предметным столиком также находится диск с диафрагмами, позволяющий более точно корректировать интенсивность света. Микроскоп обладает довольно легкой конструкцией и не требует особых умений и знаний, поэтому станет идеальным вариантом первого в жизни микроскопа.

Отзывы о товаре Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
300x-1200х
ТНВЭД
9011800000
Особенности
для детей
Тип насадки
монокулярная
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Bresser Junior Biotar 300–1200x – это монокулярная модель микроскопа с двумя типами подсветки: зеркалом и при помощи лампочки. Он подойдет юному любителю микробиологии в возрасте 8 лет и старше. Так как в комплект включены готовые микропрепараты, множество инструментов для исследований и принадлежности для выращивания артемии, микроскоп захватит внимание владельца с первых же секунд использования. Для исследований применяется метод светлого поля в проходящем свете. Оптическая система микроскопа включает окуляр и три объектива. Последние находятся в револьверном устройстве: вращая его, можно менять увеличение микроскопа. Микропрепараты необходимо располагать на предметном столике, для их фиксации используются два зажима. Блок подсветки расположен внизу – он сдвоенный: с одной стороны небольшое зеркало, которым внешний свет можно направлять на образец, с другой – лампочка, работающая от батарейки и обеспечивающая более мощное освещение. Под предметным столиком также находится диск с диафрагмами, позволяющий более точно корректировать интенсивность света. Микроскоп обладает довольно легкой конструкцией и не требует особых умений и знаний, поэтому станет идеальным вариантом первого в жизни микроскопа.
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Доставка
Отзывы


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