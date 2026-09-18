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Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный

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Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 5
Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 6
Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 7
Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 8
Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292627
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
30 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х35х29
Вес, кг.
9.98

Описание товара Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный

Levenhuk MED 30B – профессиональный микроскоп с бинокулярной насадкой и полупланахроматической оптикой, скорректированной на бесконечность. Он эффективен при исследованиях в лаборатории, позволяет работать со сложными микроструктурами и изучать образцы на увеличении от 40 до 1000 крат. Возможности микроскопа можно использовать в профессиональной деятельности медика, научного сотрудника, преподавателя высшего учебного заведения. Бинокулярные микроскопы для лаборатории – это классика оптических приборов для требовательных исследователей. Микроскопы Levenhuk серии MED 30 снабжены оптической системой, скорректированной на бесконечность, которая применяется в микроскопах профессионального и высокого класса. Эта система включает объективы класса Infinity SemiPlan и позволяет получать чистые, высококонтрастные изображения с высокой степенью плоскостности. Одна из самых важных особенностей бесконечной оптической системы заключается в том, что она позволяет устанавливать в оптический путь микроскопа между объективами и окулярным тубусом любые дополнительные компоненты. К ним можно отнести поляризаторы (у всех микроскопов Levenhuk MED 30 есть специальный слот для их установки), эпи-флуоресцентные осветители и фазово-контрастные устройства. В итоге модульный принцип конструкции и простота в эксплуатации делают Levenhuk MED 30 оптимальными микроскопами для использования разных видов микроскопии и работы в гематологических, гистологических, микробиологических и других лабораториях.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
30 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk MED 30B – профессиональный микроскоп с бинокулярной насадкой и полупланахроматической оптикой, скорректированной на бесконечность. Он эффективен при исследованиях в лаборатории, позволяет работать со сложными микроструктурами и изучать образцы на увеличении от 40 до 1000 крат. Возможности микроскопа можно использовать в профессиональной деятельности медика, научного сотрудника, преподавателя высшего учебного заведения. Бинокулярные микроскопы для лаборатории – это классика оптических приборов для требовательных исследователей. Микроскопы Levenhuk серии MED 30 снабжены оптической системой, скорректированной на бесконечность, которая применяется в микроскопах профессионального и высокого класса. Эта система включает объективы класса Infinity SemiPlan и позволяет получать чистые, высококонтрастные изображения с высокой степенью плоскостности. Одна из самых важных особенностей бесконечной оптической системы заключается в том, что она позволяет устанавливать в оптический путь микроскопа между объективами и окулярным тубусом любые дополнительные компоненты. К ним можно отнести поляризаторы (у всех микроскопов Levenhuk MED 30 есть специальный слот для их установки), эпи-флуоресцентные осветители и фазово-контрастные устройства. В итоге модульный принцип конструкции и простота в эксплуатации делают Levenhuk MED 30 оптимальными микроскопами для использования разных видов микроскопии и работы в гематологических, гистологических, микробиологических и других лабораториях.
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