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Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень

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Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 1
Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 2
Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 3
Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 4
Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 5
Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 6
Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 7
Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 8
Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 9
Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 9
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 156552
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
64-640
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х23х15
Вес, кг.
2

Описание товара Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень

Яркие и стильные микроскопы Rainbow 2L PLUS стали продолжением серии Rainbow 2L. Новые модели воплотили плюсы предыдущей линейки и приобрели ряд новых достоинств. Эти микроскопы снабжены двойной светодиодной подсветкой, с помощью которой можно исследовать не только прозрачные, но и непрозрачные и полупрозрачные препараты.Каждый микроскоп комплектуется набором Levenhuk K50 – с ним юные исследователи смогут провести множество интересных опытов. От своих предшественников микроскопы Levenhuk Rainbow 2L PLUS отличаются, прежде всего, улучшенной оптикой. Они дают большее увеличение (до 640 крат) и подходят для серьезных исследований – эти микроскопы пригодятся не только школьнику, но и студенту-биологу. Все модели комплектуются подпружиненными объективами – благодаря особой конструкции оптика не повредится, если при фокусировке задеть препарат таким объективом.Микроскопы Levenhuk Rainbow 2L PLUS выпускаются в металлических корпусах – они рассчитаны на частое использование. И, конечно, нельзя не отметить их современный дизайн и пять ярких цветов – такие микроскопы будут прекрасно смотреть и в комнате подростка, и на рабочем столе взрослого!

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
64-640
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Яркие и стильные микроскопы Rainbow 2L PLUS стали продолжением серии Rainbow 2L. Новые модели воплотили плюсы предыдущей линейки и приобрели ряд новых достоинств. Эти микроскопы снабжены двойной светодиодной подсветкой, с помощью которой можно исследовать не только прозрачные, но и непрозрачные и полупрозрачные препараты.Каждый микроскоп комплектуется набором Levenhuk K50 – с ним юные исследователи смогут провести множество интересных опытов. От своих предшественников микроскопы Levenhuk Rainbow 2L PLUS отличаются, прежде всего, улучшенной оптикой. Они дают большее увеличение (до 640 крат) и подходят для серьезных исследований – эти микроскопы пригодятся не только школьнику, но и студенту-биологу. Все модели комплектуются подпружиненными объективами – благодаря особой конструкции оптика не повредится, если при фокусировке задеть препарат таким объективом.Микроскопы Levenhuk Rainbow 2L PLUS выпускаются в металлических корпусах – они рассчитаны на частое использование. И, конечно, нельзя не отметить их современный дизайн и пять ярких цветов – такие микроскопы будут прекрасно смотреть и в комнате подростка, и на рабочем столе взрослого!
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