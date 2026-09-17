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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 156552
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Описание товара Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone Лунный камень
Яркие и стильные микроскопы Rainbow 2L PLUS стали продолжением серии Rainbow 2L. Новые модели воплотили плюсы предыдущей линейки и приобрели ряд новых достоинств. Эти микроскопы снабжены двойной светодиодной подсветкой, с помощью которой можно исследовать не только прозрачные, но и непрозрачные и полупрозрачные препараты.Каждый микроскоп комплектуется набором Levenhuk K50 – с ним юные исследователи смогут провести множество интересных опытов. От своих предшественников микроскопы Levenhuk Rainbow 2L PLUS отличаются, прежде всего, улучшенной оптикой. Они дают большее увеличение (до 640 крат) и подходят для серьезных исследований – эти микроскопы пригодятся не только школьнику, но и студенту-биологу. Все модели комплектуются подпружиненными объективами – благодаря особой конструкции оптика не повредится, если при фокусировке задеть препарат таким объективом.Микроскопы Levenhuk Rainbow 2L PLUS выпускаются в металлических корпусах – они рассчитаны на частое использование. И, конечно, нельзя не отметить их современный дизайн и пять ярких цветов – такие микроскопы будут прекрасно смотреть и в комнате подростка, и на рабочем столе взрослого!
Яркие и стильные микроскопы Rainbow 2L PLUS стали продолжением серии Rainbow 2L. Новые модели воплотили плюсы предыдущей линейки и приобрели ряд новых достоинств. Эти микроскопы снабжены двойной светодиодной подсветкой, с помощью которой можно исследовать не только прозрачные, но и непрозрачные и полупрозрачные препараты.Каждый микроскоп комплектуется набором Levenhuk K50 – с ним юные исследователи смогут провести множество интересных опытов. От своих предшественников микроскопы Levenhuk Rainbow 2L PLUS отличаются, прежде всего, улучшенной оптикой. Они дают большее увеличение (до 640 крат) и подходят для серьезных исследований – эти микроскопы пригодятся не только школьнику, но и студенту-биологу. Все модели комплектуются подпружиненными объективами – благодаря особой конструкции оптика не повредится, если при фокусировке задеть препарат таким объективом.Микроскопы Levenhuk Rainbow 2L PLUS выпускаются в металлических корпусах – они рассчитаны на частое использование. И, конечно, нельзя не отметить их современный дизайн и пять ярких цветов – такие микроскопы будут прекрасно смотреть и в комнате подростка, и на рабочем столе взрослого!
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