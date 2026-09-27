Кулер Cooler Master i70C (RR-I7C7-18PA-R1)
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%730 руб. 1 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615298
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
500
Описание товара Кулер Cooler Master i70C (RR-I7C7-18PA-R1)
Тип охлаждения: воздушное. Назначение: для процессора. Совместимые разъемы CPU: Intel LGA 1700. Материал изготовления: Алюминий, Медь. Тепловые трубки: нет. Количество вентиляторов: 1. Тип подшипников вентилятора: скольжения с винтовой нарезкой. Уровень шума: 28 дБ. Воздушный поток: 37.08 CFM, Скорость вращения вентилятора: 650-1800 об/мин.
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Тип охлаждения: воздушное. Назначение: для процессора. Совместимые разъемы CPU: Intel LGA 1700. Материал изготовления: Алюминий, Медь. Тепловые трубки: нет. Количество вентиляторов: 1. Тип подшипников вентилятора: скольжения с винтовой нарезкой. Уровень шума: 28 дБ. Воздушный поток: 37.08 CFM, Скорость вращения вентилятора: 650-1800 об/мин.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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