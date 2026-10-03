Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC P8 Max Black (ACFAN00286A)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
500-5000 об/мин
Уровень шума
25.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643610
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
500-5000 об/мин
Уровень шума
25.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, г.
174
Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC P8 Max Black (ACFAN00286A)
Миниатюрный вентилятор Arctic Cooling P8 Max [ACFAN00286A] диаметром 8 см предназначен для своевременного охлаждения офисной или игровой системы. Он способен совершать до 5000 об/мин, что указывает на объем воздушного потока до 40 футов за эту единицу времени. Скорость работы меняется автоматически, в зависимости от нагрузки на компьютер. Работает устройство с шарикоподшипником бесшумно. Черный корпус Arctic Cooling P8 Max [ACFAN00286A] не был усложнен подсветкой или другими декоративными элементами.
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
500-5000 об/мин
Уровень шума
25.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Миниатюрный вентилятор Arctic Cooling P8 Max [ACFAN00286A] диаметром 8 см предназначен для своевременного охлаждения офисной или игровой системы. Он способен совершать до 5000 об/мин, что указывает на объем воздушного потока до 40 футов за эту единицу времени. Скорость работы меняется автоматически, в зависимости от нагрузки на компьютер. Работает устройство с шарикоподшипником бесшумно. Черный корпус Arctic Cooling P8 Max [ACFAN00286A] не был усложнен подсветкой или другими декоративными элементами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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