Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black
Вентилятор Arctic Cooling P14 [ACFAN00123A] обеспечит эффективную циркуляцию воздуха и охлаждение компонентов системного блока. Используемый в основе модуля гидродинамический подшипник отличается не только низким уровнем шума, но и большим запасом прочности, что может обеспечить до 50000 часов безотказной работы. Для забора воздуха используется 5-лепестковая конструкция нестандартной геометрии, за счет чего обеспечивается эффективная работа с высоким статическим давлением. Скорость вращения данного вентилятора фиксирована и составляет 1700 оборотов в минуту, что обеспечивает мощность направленного воздушного потока до 72.8 CFM. Уровень шума при работе может варьироваться от 22.5 дБ до 24.5 дБ. Вентилятор Arctic Cooling P14 [ACFAN00123A] выполнен в черном пластиковом корпусе толщиной 27 мм и размером 140x140 мм. Минимальное напряжение составляет 2.1 В, максимальное рабочее достигает 12 В. Подключение элемента охлаждения отличается простотой благодаря кабелю длиной 400 мм с коннектором 3 pin типа Male-Female на конце и наличию комплектных винтовых креплений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 140 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКулер для процессора FORMULA Air Frost 4
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКулер для процессора DeepCool Theta 9 PWM 1700 (DP-ICAP-T9P-17)
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитКулер для процессора Deepcool THETA 21 PWM 1700 Color BOX
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитКулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 LGA 1700 RTL
-
В наличииЦена 830 руб. 1 240 руб.208 руб. в СплитВентилятор для корпуса Alseye Mirror-B-P
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитРадиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15)
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитВентилятор для процессора ZALMAN ZM-F3 FDB (SF)
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитРадиатор для SSD ID-Cooling Zero M15
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW)
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитКулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW
-
В наличииЦена 890 руб. 1 730 руб.223 руб. в СплитКулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 140 мм
Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic P14 (ACFAN00123A) Black