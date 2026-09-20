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Кулер для процессора Deepcool UL551 1700 (R-UL551-BKAMAB-G-17) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Deepcool UL551 1700 (R-UL551-BKAMAB-G-17)

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Кулер для процессора Deepcool UL551 1700 (R-UL551-BKAMAB-G-17) - фото 1
Кулер для процессора Deepcool UL551 1700 (R-UL551-BKAMAB-G-17) - фото 2
Кулер для процессора Deepcool UL551 1700 (R-UL551-BKAMAB-G-17) - фото 3
Кулер для процессора Deepcool UL551 1700 (R-UL551-BKAMAB-G-17) - фото 4
Кулер для процессора Deepcool UL551 1700 (R-UL551-BKAMAB-G-17) - фото 5
Кулер для процессора Deepcool UL551 1700 (R-UL551-BKAMAB-G-17) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
  • Кулер для процессора Deepcool UL551 1700 (R-UL551-BKAMAB-G-17) - фото 1
  • Кулер для процессора Deepcool UL551 1700 (R-UL551-BKAMAB-G-17) - фото 2
  • Кулер для процессора Deepcool UL551 1700 (R-UL551-BKAMAB-G-17) - фото 3
  • Кулер для процессора Deepcool UL551 1700 (R-UL551-BKAMAB-G-17) - фото 4
  • Кулер для процессора Deepcool UL551 1700 (R-UL551-BKAMAB-G-17) - фото 5
  • Кулер для процессора Deepcool UL551 1700 (R-UL551-BKAMAB-G-17) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651882
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
136
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
26.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х52х40
Вес, кг.
16.62

Описание товара Кулер для процессора Deepcool UL551 1700 (R-UL551-BKAMAB-G-17)

Кулер для процессора DEEPCOOL UL551 [R-UL551-BKAMAB-G-17] горизонтального типа обеспечивает эффективное охлаждение и позволяет снизить температуру устройства на 20–30 градусов. Он обладает алюминиевым основанием. Устройство имеет компактные габариты и легко устанавливается на большинство материнских плат. Оно позволяет сохранять тихий режим работы компьютера даже при высокой нагрузке на систему. DEEPCOOL UL551 [R-UL551-BKAMAB-G-17] – оптимальный выбор для тех, кто ищет качественный и надежный кулер для своего процессора. Корпус вентилятора дополнен ARGB-подсветкой.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool UL551 1700 (R-UL551-BKAMAB-G-17)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
136
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
26.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL UL551 [R-UL551-BKAMAB-G-17] горизонтального типа обеспечивает эффективное охлаждение и позволяет снизить температуру устройства на 20–30 градусов. Он обладает алюминиевым основанием. Устройство имеет компактные габариты и легко устанавливается на большинство материнских плат. Оно позволяет сохранять тихий режим работы компьютера даже при высокой нагрузке на систему. DEEPCOOL UL551 [R-UL551-BKAMAB-G-17] – оптимальный выбор для тех, кто ищет качественный и надежный кулер для своего процессора. Корпус вентилятора дополнен ARGB-подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора Deepcool UL551 1700 (R-UL551-BKAMAB-G-17) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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