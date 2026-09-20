Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-SD-V3 (SE-903-SD-V3)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-SD-V3 (SE-903-SD-V3)
Кулер для процессора ID-COOLING SE-903-SD V3 демонстрирует универсальность и поддерживает установку на ЦПУ с разъемами подключения AM2, AM2+, AM3, AM3+, а также ряд моделей с сокетами линейки LGA. В конструкции башенной системы охлаждения применены алюминиевый серебристый радиатор, медно-алюминиевое основание и 3 теплотрубки. Устройство монтируется на центральный процессор с использованием термопасты для улучшения передачи тепла. Емкость с термоинтерфейсом для монтажа представлена в комплекте. Кулер для отвода и рассеивания тепла от ЦПУ ID-COOLING SE-903-SD V3 справляется с удалением до 130 Вт тепловой энергии. Он оснащается одним вентилятором размером 92x92 мм, для питания которого используется разъем 3-pin. В процессе работы вентилятор вращается с постоянной скоростью 2000 об/мин и характеризуется шумностью не выше 23 дБ.
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