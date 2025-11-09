Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666969
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
600
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
максимальное статическое давление 2.01 мм H2O
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х6
Вес, г.
250
Описание товара Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black
Вентилятор ZALMAN ZM-AF120 диаметром 120 мм способствует своевременному и эффективному охлаждению компонентов компьютера. В основе его функционирования лежит гидродинамический подшипник. Благодаря антивибрационной прокладке устройство функционирует бесшумно. Скорость вращения вентилятора с 7 лопастями варьируется от 600 до 2000 об/мин. Время безотказной работы устройства достигает 40000 ч.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 2000 об/мин, 4-pin, 4-pin PWM
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
600
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
максимальное статическое давление 2.01 мм H2O
Тип подшипника
гидравлический
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Вентилятор ZALMAN ZM-AF120 диаметром 120 мм способствует своевременному и эффективному охлаждению компонентов компьютера. В основе его функционирования лежит гидродинамический подшипник. Благодаря антивибрационной прокладке устройство функционирует бесшумно. Скорость вращения вентилятора с 7 лопастями варьируется от 600 до 2000 об/мин. Время безотказной работы устройства достигает 40000 ч.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 2000 об/мин, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 2000 об/мин, 4-pin, 4-pin PWM
Достоинства:
Комментарий:
куллер не плохой но в тишине при запуске оперы наберает обороты 1400 и немного подвывает потом упали обороты и тихо в играх не слышно потому что все крутиться у меня стоит куллер на выдув другой вот он при оборотах 1500 не гудит
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тихий вентилятор. Программируемая подсветка. Мелочь, но комп ожил :-) Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Качественные вентиляторы. Тихие, шустрые. Быстро приехали.
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел этот вентилятор для установки на башню Zalman CNPS14X (через отдельные защелки, ибо это корпусная вертушка с винтами в комплекте) через переходник со штатным винтом. Пока в компьютер не ставил, но проверил работоспособность – вентилятор крутится плавно, без лишнего шума даже на высоких оборотах (к сожалению, ролик слишком тяжелый для отзыва). Плюсы: Хорошее качество сборки – лопасти плотные, рамка жесткая. Приятный дизайн, есть ARGB-подсветка (но у меня матплата её не поддерживает, так что проверить не смог). Достаточно тихий на средних оборотах, воздушный поток ощутимый. Вывод: Хороший вентилятор за свои деньги, но если вам важна подсветка, убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает ARGB (или докупите отдельный контроллер). В остальном – надежная и тихая модель.
Достоинства:
Комментарий:
не первый раз уже беру данные вентиляторы. работают тихо. подключение питания 4pin - то что надо, управляю ими через мат. плату. argb - подсветка, подключил через хаб 3 pin 5 v.
Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black
Достоинства:
Комментарий:
куллер не плохой но в тишине при запуске оперы наберает обороты 1400 и немного подвывает потом упали обороты и тихо в играх не слышно потому что все крутиться у меня стоит куллер на выдув другой вот он при оборотах 1500 не гудит
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тихий вентилятор. Программируемая подсветка. Мелочь, но комп ожил :-) Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Качественные вентиляторы. Тихие, шустрые. Быстро приехали.
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел этот вентилятор для установки на башню Zalman CNPS14X (через отдельные защелки, ибо это корпусная вертушка с винтами в комплекте) через переходник со штатным винтом. Пока в компьютер не ставил, но проверил работоспособность – вентилятор крутится плавно, без лишнего шума даже на высоких оборотах (к сожалению, ролик слишком тяжелый для отзыва). Плюсы: Хорошее качество сборки – лопасти плотные, рамка жесткая. Приятный дизайн, есть ARGB-подсветка (но у меня матплата её не поддерживает, так что проверить не смог). Достаточно тихий на средних оборотах, воздушный поток ощутимый. Вывод: Хороший вентилятор за свои деньги, но если вам важна подсветка, убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает ARGB (или докупите отдельный контроллер). В остальном – надежная и тихая модель.
Достоинства:
Комментарий:
не первый раз уже беру данные вентиляторы. работают тихо. подключение питания 4pin - то что надо, управляю ими через мат. плату. argb - подсветка, подключил через хаб 3 pin 5 v.