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Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black купить с доставкой в Москве
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Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black

5 Отзывы
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Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black - фото 1
Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black - фото 2
Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black - фото 3
Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black - фото 4
Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black - фото 5
Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black - фото 6
Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black - фото 7
Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
  • Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black - фото 1
  • Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black - фото 2
  • Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black - фото 3
  • Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black - фото 4
  • Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black - фото 5
  • Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black - фото 6
  • Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black - фото 7
  • Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666969
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
600
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
максимальное статическое давление 2.01 мм H2O
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х6
Вес, г.
250

Описание товара Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black

Вентилятор ZALMAN ZM-AF120 диаметром 120 мм способствует своевременному и эффективному охлаждению компонентов компьютера. В основе его функционирования лежит гидродинамический подшипник. Благодаря антивибрационной прокладке устройство функционирует бесшумно. Скорость вращения вентилятора с 7 лопастями варьируется от 600 до 2000 об/мин. Время безотказной работы устройства достигает 40000 ч.

Отзывы о товаре Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 ARGB Black

Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
юрий о.

Достоинства:


Комментарий:
куллер не плохой но в тишине при запуске оперы наберает обороты 1400 и немного подвывает потом упали обороты и тихо в играх не слышно потому что все крутиться у меня стоит куллер на выдув другой вот он при оборотах 1500 не гудит
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2025
Геннадий А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тихий вентилятор. Программируемая подсветка. Мелочь, но комп ожил :-) Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественные вентиляторы. Тихие, шустрые. Быстро приехали.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел этот вентилятор для установки на башню Zalman CNPS14X (через отдельные защелки, ибо это корпусная вертушка с винтами в комплекте) через переходник со штатным винтом. Пока в компьютер не ставил, но проверил работоспособность – вентилятор крутится плавно, без лишнего шума даже на высоких оборотах (к сожалению, ролик слишком тяжелый для отзыва). Плюсы: Хорошее качество сборки – лопасти плотные, рамка жесткая. Приятный дизайн, есть ARGB-подсветка (но у меня матплата её не поддерживает, так что проверить не смог). Достаточно тихий на средних оборотах, воздушный поток ощутимый. Вывод: Хороший вентилятор за свои деньги, но если вам важна подсветка, убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает ARGB (или докупите отдельный контроллер). В остальном – надежная и тихая модель.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Роман Л.

Достоинства:


Комментарий:
не первый раз уже беру данные вентиляторы. работают тихо. подключение питания 4pin - то что надо, управляю ими через мат. плату. argb - подсветка, подключил через хаб 3 pin 5 v.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
600
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
максимальное статическое давление 2.01 мм H2O
Тип подшипника
гидравлический
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ZALMAN ZM-AF120 диаметром 120 мм способствует своевременному и эффективному охлаждению компонентов компьютера. В основе его функционирования лежит гидродинамический подшипник. Благодаря антивибрационной прокладке устройство функционирует бесшумно. Скорость вращения вентилятора с 7 лопастями варьируется от 600 до 2000 об/мин. Время безотказной работы устройства достигает 40000 ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
юрий о.

Достоинства:


Комментарий:
куллер не плохой но в тишине при запуске оперы наберает обороты 1400 и немного подвывает потом упали обороты и тихо в играх не слышно потому что все крутиться у меня стоит куллер на выдув другой вот он при оборотах 1500 не гудит
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2025
Геннадий А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тихий вентилятор. Программируемая подсветка. Мелочь, но комп ожил :-) Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественные вентиляторы. Тихие, шустрые. Быстро приехали.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел этот вентилятор для установки на башню Zalman CNPS14X (через отдельные защелки, ибо это корпусная вертушка с винтами в комплекте) через переходник со штатным винтом. Пока в компьютер не ставил, но проверил работоспособность – вентилятор крутится плавно, без лишнего шума даже на высоких оборотах (к сожалению, ролик слишком тяжелый для отзыва). Плюсы: Хорошее качество сборки – лопасти плотные, рамка жесткая. Приятный дизайн, есть ARGB-подсветка (но у меня матплата её не поддерживает, так что проверить не смог). Достаточно тихий на средних оборотах, воздушный поток ощутимый. Вывод: Хороший вентилятор за свои деньги, но если вам важна подсветка, убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает ARGB (или докупите отдельный контроллер). В остальном – надежная и тихая модель.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Роман Л.

Достоинства:


Комментарий:
не первый раз уже беру данные вентиляторы. работают тихо. подключение питания 4pin - то что надо, управляю ими через мат. плату. argb - подсветка, подключил через хаб 3 pin 5 v.


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