Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120R WH Reverse ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X12R-BKAC112-GL) Ret
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714671
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Характеристики
Бренд
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
защита от шума, наличие термопрокладки
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Уровень шума
28.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
244
Описание товара Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120R WH Reverse ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X12R-BKAC112-GL) Ret
Корпусной кулер PCcooler с диаметром вентилятора 120 мм легко справится с эффективным воздушным охлаждением вашего компьютера. Благодаря современной подсветке он не только поддержит оптимальную температуру, но и добавит стильный акцент в интерьер системного блока. Один вентилятор обеспечивает уверенный поток воздуха при уровне шума всего 28,4 дБ — тишина и комфорт для работы и игр без лишних отвлекающих звуков. Это удобное и красивое решение для поддержания стабильной работы вашей системы.
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Бренд
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
защита от шума, наличие термопрокладки
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Развернуть
Уровень шума
28.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Корпусной кулер PCcooler с диаметром вентилятора 120 мм легко справится с эффективным воздушным охлаждением вашего компьютера. Благодаря современной подсветке он не только поддержит оптимальную температуру, но и добавит стильный акцент в интерьер системного блока. Один вентилятор обеспечивает уверенный поток воздуха при уровне шума всего 28,4 дБ — тишина и комфорт для работы и игр без лишних отвлекающих звуков. Это удобное и красивое решение для поддержания стабильной работы вашей системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120R WH Reverse ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X12R-BKAC112-GL) Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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