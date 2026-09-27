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Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK купить с доставкой в Москве
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Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK

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Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK - фото 1
Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK - фото 2
Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK - фото 3
Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK - фото 4
Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK - фото 5
Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK - фото 1
  • Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK - фото 2
  • Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK - фото 3
  • Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK - фото 4
  • Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK - фото 5
  • Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613088
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
231 x 490 x 474 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, Аудио, разъем микрофона
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
10.05

Описание товара Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK

Корпус MSI — это элегантное и современное решение для сборки вашего компьютера. Выполненный в классическом черном цвете, он сочетает в себе стиль и функциональность, удовлетворяя потребности как геймеров, так и профессионалов. Корпус имеет конструкцию Midi-Tower, что делает его достаточно компактным, но в то же время способным разместить все необходимые компоненты. Он изготовлен из прочного пластика и стали, обеспечивая надежность и долговечность. С весом 8,64 кг, корпус достаточно устойчив и спроектирован для удобной сборки. Корпус MSI поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 175 мм и видеокарт длиной до 380 мм, что позволяет использовать высокопроизводительное оборудование. Для установки накопителей предусмотрены два внутренних отсека размером 2,5 дюйма и два отсека размером 3,5 дюйма, обеспечивая достаточно места для хранения данных. Для расширения функциональности у вас в распоряжении семь слотов расширения. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной организации кабелей и охлаждению системы. Особое внимание заслуживает стильная ARGB-подсветка, которая добавляет индивидуальности вашему ПК, а наличие окна на боковой панели позволяет любоваться внутренним содержимым компьютера. Корпус MSI предлагает отличное сочетание стиля, вместительности и функциональности, что делает его превосходным выбором для создания мощной и эстетически привлекательной системы.

Отзывы о товаре Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
231 x 490 x 474 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, Аудио, разъем микрофона
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MSI — это элегантное и современное решение для сборки вашего компьютера. Выполненный в классическом черном цвете, он сочетает в себе стиль и функциональность, удовлетворяя потребности как геймеров, так и профессионалов. Корпус имеет конструкцию Midi-Tower, что делает его достаточно компактным, но в то же время способным разместить все необходимые компоненты. Он изготовлен из прочного пластика и стали, обеспечивая надежность и долговечность. С весом 8,64 кг, корпус достаточно устойчив и спроектирован для удобной сборки. Корпус MSI поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 175 мм и видеокарт длиной до 380 мм, что позволяет использовать высокопроизводительное оборудование. Для установки накопителей предусмотрены два внутренних отсека размером 2,5 дюйма и два отсека размером 3,5 дюйма, обеспечивая достаточно места для хранения данных. Для расширения функциональности у вас в распоряжении семь слотов расширения. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной организации кабелей и охлаждению системы. Особое внимание заслуживает стильная ARGB-подсветка, которая добавляет индивидуальности вашему ПК, а наличие окна на боковой панели позволяет любоваться внутренним содержимым компьютера. Корпус MSI предлагает отличное сочетание стиля, вместительности и функциональности, что делает его превосходным выбором для создания мощной и эстетически привлекательной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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