Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK
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Характеристики
Описание товара Корпус MSI MPG VELOX 100R, ATX, BLACK
Корпус MSI — это элегантное и современное решение для сборки вашего компьютера. Выполненный в классическом черном цвете, он сочетает в себе стиль и функциональность, удовлетворяя потребности как геймеров, так и профессионалов. Корпус имеет конструкцию Midi-Tower, что делает его достаточно компактным, но в то же время способным разместить все необходимые компоненты. Он изготовлен из прочного пластика и стали, обеспечивая надежность и долговечность. С весом 8,64 кг, корпус достаточно устойчив и спроектирован для удобной сборки. Корпус MSI поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 175 мм и видеокарт длиной до 380 мм, что позволяет использовать высокопроизводительное оборудование. Для установки накопителей предусмотрены два внутренних отсека размером 2,5 дюйма и два отсека размером 3,5 дюйма, обеспечивая достаточно места для хранения данных. Для расширения функциональности у вас в распоряжении семь слотов расширения. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной организации кабелей и охлаждению системы. Особое внимание заслуживает стильная ARGB-подсветка, которая добавляет индивидуальности вашему ПК, а наличие окна на боковой панели позволяет любоваться внутренним содержимым компьютера. Корпус MSI предлагает отличное сочетание стиля, вместительности и функциональности, что делает его превосходным выбором для создания мощной и эстетически привлекательной системы.
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