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Клавиатура Acer OKW126 механическая черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Acer OKW126 механическая черный

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Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 1
Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 2
Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 3
Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 4
Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 5
Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 6
Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 7
Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 8
Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 9
Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 10
Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 11
Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 12
Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
87
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
TKL (80%)
  • Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 1
  • Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 2
  • Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 3
  • Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 4
  • Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 5
  • Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 6
  • Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 7
  • Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 8
  • Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 9
  • Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 10
  • Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 11
  • Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 12
  • Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612824
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
900

Описание товара Клавиатура Acer OKW126 механическая черный

Линейку игровых клавиатур пополнила модель OKW126. Она имеют надежный металлический корпус и механические переключатели, что гарантирует большой ресурс нажатия клавиш – до 10 млн. Многоцветная подсветка позволит получить еще больше удовольствия от игры. Модель OKW126 отличается компактным размером за счет отсутствия цифрового блока, небольшим весом в 690 г и наличием 87 клавиш. Клавиатура поддерживает технологию Anti-Ghosting, предотвращающую фантомные нажатия. Клавиатура подключаются к компьютеру через 1,8-метровый USB-кабель.

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKW126 механическая черный

Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, смотрится недёшево если не разглядывать под микроскопом. самое то По такой цене.мое мнение - не оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Роман Н.

Достоинства:


Комментарий:
покупал для себя, но дочь увидела и говорит, у меня такая же, не припомню, чтобы покупал ей Acer. оказалось действительно так, вероятно все на одной фабрике под разные шильдики, в целом клавиатура для игр, на постоянку не стал бы использовать, очень шумно.



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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Линейку игровых клавиатур пополнила модель OKW126. Она имеют надежный металлический корпус и механические переключатели, что гарантирует большой ресурс нажатия клавиш – до 10 млн. Многоцветная подсветка позволит получить еще больше удовольствия от игры. Модель OKW126 отличается компактным размером за счет отсутствия цифрового блока, небольшим весом в 690 г и наличием 87 клавиш. Клавиатура поддерживает технологию Anti-Ghosting, предотвращающую фантомные нажатия. Клавиатура подключаются к компьютеру через 1,8-метровый USB-кабель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, смотрится недёшево если не разглядывать под микроскопом. самое то По такой цене.мое мнение - не оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Роман Н.

Достоинства:


Комментарий:
покупал для себя, но дочь увидела и говорит, у меня такая же, не припомню, чтобы покупал ей Acer. оказалось действительно так, вероятно все на одной фабрике под разные шильдики, в целом клавиатура для игр, на постоянку не стал бы использовать, очень шумно.


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