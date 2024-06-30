Nazareth - Malice in Wonderland (Red) (4050538474480) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nazareth - Malice in Wonderland (Red) (4050538474480) виниловая пластинка
Название альбома Malice in Wonderland можно перевести как Зло в стране чудес. Долгое время продюсером группы выступал Manny Charlton - постоянный гитарист Nazareth, однако новую пластинку продюсировал Джефф Бакстер из американской команды The Doobie Brothers. Его кандидатуру предложила звукозаписывающая компания, для участников группы это стало спорным решением. Тем не менее, альбом завоевал золотой статус в Канаде, а наивысшую позицию получил в норвежском чарте (девятая строка). Лимитированное издание на цветном красном виниле. Nazareth - рок-группа из Шотландии, основанная в 1968 году. В первый состав входили вокалист Дэн Маккаферти, ударник Дэррил Свит, гитарист Мэнни Чарлтон и басист Пит Эгнью. Состав постоянно менялся и только идейный вдохновитель и вокалист Дэн Маккаферти оставался на своем месте. Всего за время своего существования команда выпустила 28 альбомов, многие из которых получили платиновый и золотой статусы.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
Достоинства:
Malice In Wonderland - пластинка группы Nazareth 1980 года выпуска . Это ремастированое издание 2010 года на красивом красном виниле . Оформление полностью сохранено . Звук качественный .
Недостатки:
Не серьезные .
Комментарий:
Одиннадцатый студийный альбом Nazareth . Это очень разнообразный альбом с мелодичными и тяжелыми песнями .
Мне альбом понравился . Рекомендую всем . Цена в Котофото приемлемая .
Достоинства:
Это ремастеринг 2010 года пластинки шотландской рок-группы Nazareth - Malice in Wonderland . Он приурочен к тридцатилетию выпуска и реализован на красном виниле ( все альбомы этой серии выпущены на виниле разной цветовой гаммы ) . Оформление сохранено оригинальное , звук отличный .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
11 студийный альбом несколько отличается по музыке от предыдущих творений Nazareth и очень разнообразен .
Хочу посоветовать к преобретению в Котофото по приятной цене .
Достоинства:
Ну что тут можно сказать, один из лучших альбомов Nazareth. Слушается на одном дыхании, качество достойное и пожалуй точно не хуже старого издания. Побольше бы таких переизданий старого доброго Рока!
Достоинства:
Очередное переиздание , значит Nazareth востребован .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Одиннадцатый студийный альбом шотландской группы Nazareth, вышедший 8 февраля 1980 года. Альбом сильно отличается от предыдущих работ коллектива. Более мягкий, экспериментальный звук 1980-х, но в то же время и с несколькими драйвовыми вещами . Не лучший , не худший , просто другой после 70-х. Начинать слушать Nazareth , наверное лучше не с этого альбома . Купленный в Котофото Malice in Wonderland , является европейским переизданием 2019 года ремастирован в 2010 . Выпущен лейблом SALVO на красном виниле . Полиграфия повторяет оригинал . Радует присутствие внутреннего конверта с фото группы .
Отзывы о товаре Nazareth - Malice in Wonderland (Red) (4050538474480) виниловая пластинка
Достоинства:
Malice In Wonderland - пластинка группы Nazareth 1980 года выпуска . Это ремастированое издание 2010 года на красивом красном виниле . Оформление полностью сохранено . Звук качественный .
Недостатки:
Не серьезные .
Комментарий:
Одиннадцатый студийный альбом Nazareth . Это очень разнообразный альбом с мелодичными и тяжелыми песнями .
Мне альбом понравился . Рекомендую всем . Цена в Котофото приемлемая .
Достоинства:
Это ремастеринг 2010 года пластинки шотландской рок-группы Nazareth - Malice in Wonderland . Он приурочен к тридцатилетию выпуска и реализован на красном виниле ( все альбомы этой серии выпущены на виниле разной цветовой гаммы ) . Оформление сохранено оригинальное , звук отличный .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
11 студийный альбом несколько отличается по музыке от предыдущих творений Nazareth и очень разнообразен .
Хочу посоветовать к преобретению в Котофото по приятной цене .
Достоинства:
Ну что тут можно сказать, один из лучших альбомов Nazareth. Слушается на одном дыхании, качество достойное и пожалуй точно не хуже старого издания. Побольше бы таких переизданий старого доброго Рока!
Достоинства:
Очередное переиздание , значит Nazareth востребован .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Одиннадцатый студийный альбом шотландской группы Nazareth, вышедший 8 февраля 1980 года. Альбом сильно отличается от предыдущих работ коллектива. Более мягкий, экспериментальный звук 1980-х, но в то же время и с несколькими драйвовыми вещами . Не лучший , не худший , просто другой после 70-х. Начинать слушать Nazareth , наверное лучше не с этого альбома . Купленный в Котофото Malice in Wonderland , является европейским переизданием 2019 года ремастирован в 2010 . Выпущен лейблом SALVO на красном виниле . Полиграфия повторяет оригинал . Радует присутствие внутреннего конверта с фото группы .