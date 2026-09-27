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Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный

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Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 1
Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 2
Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 3
Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 4
Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 5
Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 6
Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 7
Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 8
Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 9
Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 1
  • Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 2
  • Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 3
  • Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 4
  • Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 5
  • Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 6
  • Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 7
  • Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 8
  • Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 9
  • Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 611994
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Аксессуары для Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный



Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.1
Вес, кг.
7.35

Описание товара Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный

Цифровые тюнеры DVB-T/DVB-T2, спутниковые DVB-S/S2 и кабельный DVB-C обеспечивают качественную передачу сигнала. 2 динамика по 8 Вт – гарантия насыщенного и громкого звука, а частота обновления 60 Гц – плавной, естественной смены кадров на экране. Телевизор DIGMA DM-LED40SBB31 порадует любителей качественного изображения и звучания. Глянцевое покрытие экрана отличается насыщенной картинкой, повышенной контрастностью, глубоким черным цветом.

Отзывы о товаре Телевизор Digma DM-LED40SBB31 черный




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Описание
Цифровые тюнеры DVB-T/DVB-T2, спутниковые DVB-S/S2 и кабельный DVB-C обеспечивают качественную передачу сигнала. 2 динамика по 8 Вт – гарантия насыщенного и громкого звука, а частота обновления 60 Гц – плавной, естественной смены кадров на экране. Телевизор DIGMA DM-LED40SBB31 порадует любителей качественного изображения и звучания. Глянцевое покрытие экрана отличается насыщенной картинкой, повышенной контрастностью, глубоким черным цветом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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