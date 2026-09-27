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Лазерный нивелир CONDTROL Boden 3D купить с доставкой в Москве
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Лазерный нивелир CONDTROL Boden 3D

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Лазерный нивелир CONDTROL Boden 3D - фото 2
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Лазерный нивелир CONDTROL Boden 3D - фото 4
Лазерный нивелир CONDTROL Boden 3D - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
  • Лазерный нивелир CONDTROL Boden 3D - фото 1
  • Лазерный нивелир CONDTROL Boden 3D - фото 2
  • Лазерный нивелир CONDTROL Boden 3D - фото 3
  • Лазерный нивелир CONDTROL Boden 3D - фото 4
  • Лазерный нивелир CONDTROL Boden 3D - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603452
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Комплектация
нивелир, 2 аккумулятора, подъемная платформа, зарядное устройство, инструкция, сумка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
3.7 В
Магнитное крепление
нет
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
нет
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм, 5/8 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
9.1
Высота, см
14.7
Элементы питания
Li-ion аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х9
Вес, г.
728

Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL Boden 3D

Лазерный нивелир Boden 3D отличается повышенной прочностью и расширенной функциональностью. У него металлическая рама и прорезиненный корпус. У лазерного уровня 3 головы с излучателями: две из них проецируют вертикали, а третья расположена снизу корпуса и проецирует горизонталь с разверткой в 360 градусов всего в 13 мм от пола. В комплектации идут 2 сменных аккумулятора и подъемная платформа для нивелира.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL Boden 3D




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Комплектация
нивелир, 2 аккумулятора, подъемная платформа, зарядное устройство, инструкция, сумка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
3.7 В
Магнитное крепление
нет
Возможность работы с приемником
да
Развернуть
Отключение выравнивания
нет
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм, 5/8 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
9.1
Высота, см
14.7
Элементы питания
Li-ion аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
20
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир Boden 3D отличается повышенной прочностью и расширенной функциональностью. У него металлическая рама и прорезиненный корпус. У лазерного уровня 3 головы с излучателями: две из них проецируют вертикали, а третья расположена снизу корпуса и проецирует горизонталь с разверткой в 360 градусов всего в 13 мм от пола. В комплектации идут 2 сменных аккумулятора и подъемная платформа для нивелира.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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