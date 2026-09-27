Наушники QCY T13 ANC Black BH22DT10A
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603116
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель для зарядки
Цвет
черный
Микрофон
да
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
97
Описание товара Наушники QCY T13 ANC Black BH22DT10A
Беспроводные наушники QCY-T13 ANC Black (Чипсет: Jieli 7006F8. Bluetooth 5.3. Поддержка профиля: HSP/HFP/A2DP/AVRCP. Динамик: 10 мм динамический драйвер. Аудиокодек Aptx HD. Время музыки: 6 ч. Время вызова: 4.5 ч. Четыре микрофона с шумоподавлением для звонков и ENC. Прозрачный режим. Поддержка AAC/SBC. Низкая задержка. Время зарядки: около 2 ч. Время автономной работы: около 100 ч. Емкость аккумулятора: 45 мАч (в наушниках); 380 мАч (кейс). Input: 5V 400mA. Зарядный порт: Type-C. Сенсорное
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель для зарядки
Цвет
черный
Микрофон
да
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Страна производитель
Китай
Беспроводные наушники QCY-T13 ANC Black (Чипсет: Jieli 7006F8. Bluetooth 5.3. Поддержка профиля: HSP/HFP/A2DP/AVRCP. Динамик: 10 мм динамический драйвер. Аудиокодек Aptx HD. Время музыки: 6 ч. Время вызова: 4.5 ч. Четыре микрофона с шумоподавлением для звонков и ENC. Прозрачный режим. Поддержка AAC/SBC. Низкая задержка. Время зарядки: около 2 ч. Время автономной работы: около 100 ч. Емкость аккумулятора: 45 мАч (в наушниках); 380 мАч (кейс). Input: 5V 400mA. Зарядный порт: Type-C. Сенсорное
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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