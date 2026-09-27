Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB
GIGABYTE GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC 8GB - игровая видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere с 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, ориентированная на комфортный Full HD-гейминг с поддержкой трассировки лучей и DLSS. Версия WINDFORCE OC получает небольшой заводской разгон и фирменное двухвентиляторное охлаждение.
Для кого и под какие задачи
RTX 3050 WINDFORCE OC подойдёт геймерам, собирающим современный ПК под популярные онлайн-проекты и ААА-игры в Full HD на средних-высоких настройках. Карта также интересна стримерам и создателям контента начального уровня благодаря поддержке NVENC-энкодера и аппаратного ускорения видео.
Производительность и память
GPU GeForce RTX 3050 располагает 2560 CUDA-ядрами и работает на частоте до 1792 МГц в Boost-режиме, обеспечивая уверенный FPS в большинстве актуальных игр. 8 ГБ GDDR6 с частотой 14 ГГц и 128-битной шиной дают достаточную пропускную способность для детализированных текстур, сложных сцен и одновременного стриминга.
Охлаждение и форм-фактор
Система охлаждения WINDFORCE 2X использует два вентилятора с чередующимися лопастями, медные теплотрубки и металлическую backplate для жёсткости платы. Двухслотовый форм-фактор и умеренная длина позволяют установить карту в большинство ATX и micro-ATX корпусов без проблем с совместимостью.
Подключения и дисплеи
Карта оснащена современными видеовыходами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, поддерживая разрешения до 7680?4320 и многомониторные конфигурации. Это удобно как для классического игрового сетапа с одним-двумя мониторами, так и для рабочих мест с расширенным рабочим пространством.
Важные нюансы перед покупкой
RTX 3050 требует блока питания с достаточным запасом мощности и наличием дополнительного коннектора питания, поэтому стоит заранее проверить конфигурацию системы. Для Full HD-гейминга карта даёт комфортный запас, но при 1440p и максимальных настройках в тяжёлых тайтлах придётся снижать качество графики.
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GIGABYTE GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC 8GB - игровая видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere с 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, ориентированная на комфортный Full HD-гейминг с поддержкой трассировки лучей и DLSS. Версия WINDFORCE OC получает небольшой заводской разгон и фирменное двухвентиляторное охлаждение.
Для кого и под какие задачи
RTX 3050 WINDFORCE OC подойдёт геймерам, собирающим современный ПК под популярные онлайн-проекты и ААА-игры в Full HD на средних-высоких настройках. Карта также интересна стримерам и создателям контента начального уровня благодаря поддержке NVENC-энкодера и аппаратного ускорения видео.
Производительность и память
GPU GeForce RTX 3050 располагает 2560 CUDA-ядрами и работает на частоте до 1792 МГц в Boost-режиме, обеспечивая уверенный FPS в большинстве актуальных игр. 8 ГБ GDDR6 с частотой 14 ГГц и 128-битной шиной дают достаточную пропускную способность для детализированных текстур, сложных сцен и одновременного стриминга.
Охлаждение и форм-фактор
Система охлаждения WINDFORCE 2X использует два вентилятора с чередующимися лопастями, медные теплотрубки и металлическую backplate для жёсткости платы. Двухслотовый форм-фактор и умеренная длина позволяют установить карту в большинство ATX и micro-ATX корпусов без проблем с совместимостью.
Подключения и дисплеи
Карта оснащена современными видеовыходами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, поддерживая разрешения до 7680?4320 и многомониторные конфигурации. Это удобно как для классического игрового сетапа с одним-двумя мониторами, так и для рабочих мест с расширенным рабочим пространством.
Важные нюансы перед покупкой
RTX 3050 требует блока питания с достаточным запасом мощности и наличием дополнительного коннектора питания, поэтому стоит заранее проверить конфигурацию системы. Для Full HD-гейминга карта даёт комфортный запас, но при 1440p и максимальных настройках в тяжёлых тайтлах придётся снижать качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
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