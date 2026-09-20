Top.Mail.Ru
Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 1
Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 2
Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 3
Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 4
Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 5
Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 6
Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 7
Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 8
Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 9
Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 10
Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 11
Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 12
Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 13
Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 14
Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 15
Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1552
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 1
  • Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 2
  • Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 3
  • Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 4
  • Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 5
  • Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 6
  • Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 7
  • Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 8
  • Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 9
  • Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 10
  • Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 11
  • Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 12
  • Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 13
  • Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 14
  • Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 15
  • Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661452
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1552
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х45х25
Вес, кг.
1.13

Описание товара Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M)

ZOTAC GeForce RTX 3050 GAMING ECO обеспечивают оптимальную производительность в топовых играх благодаря возможностям Ampere — архитектуры NVIDIA RTX второго поколения. Оптимальная производительность и качество графики благодаря улучшенным ядрам RT и тензорным ядрам, потоковым мультипроцессорам и высокоскоростной памяти G6.

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1552
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
ZOTAC GeForce RTX 3050 GAMING ECO обеспечивают оптимальную производительность в топовых играх благодаря возможностям Ampere — архитектуры NVIDIA RTX второго поколения. Оптимальная производительность и качество графики благодаря улучшенным ядрам RT и тензорным ядрам, потоковым мультипроцессорам и высокоскоростной памяти G6.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Zotac RTX3050 ECO 8GB (ZT-A30500K-10M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...