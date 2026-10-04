Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD)
Видеокарта Gigabyte на базе графического процессора NVIDIA GeForce RTX 3050 — это идеальное сочетание производительности и современного подхода к работе и развлечениям. 8 Гб быстрой памяти GDDR6 с частотой 14000 МГц позволяют запускать ресурсоёмкие приложения плавно и без задержек. Высокая частота графического процессора — 1792 МГц — обеспечивает отличную скорость отклика даже в динамичных играх и графических задачах. Благодаря поддержке подключения до четырёх мониторов вы сможете создать мультидисплейную рабочую зону для максимального удобства. Ультра-четкое изображение с максимальным разрешением 7680x4320 поражает детализацией — всё выглядит живо и реалистично. Активное охлаждение видеоадаптера обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Компактный корпус (вес всего 0,6 кг) делает видеокарту Gigabyte удобной для установки в большинство корпусов. Поддержка интерфейса PCI-E 4.0 обеспечивает быструю передачу данных, а HDMI и DisplayPort — лёгкое подключение любых современных мониторов.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
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