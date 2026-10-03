Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1807
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649856
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1807
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х30х3
Вес, г.
850
Описание товара Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC)
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1807
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI
Страна производитель
Китай
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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