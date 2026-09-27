Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596912
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х10
Вес, г.
900
Описание товара Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный
Starwind SHD 7078 – это качественный фен в минималистичном исполнении. Устройство оснащено уникальной функцией, которая раньше присутствовала только на дорогих премиальных моделях для профессиональных визажистов – ионизатором. Ионы – это отрицательно заряженные частицы, действие которых полезно для состояния волос. Они делают шевелюру податливее, крепче и придают ей здоровый и блестящий вид. В роли ионизатора в Starwind SHD 7078 выступает специальная турмалиновая решётка, которая и производит необходимые частицы во время работы устройства.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, которые не сушат волосы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Starwind SHD 7078 – это качественный фен в минималистичном исполнении. Устройство оснащено уникальной функцией, которая раньше присутствовала только на дорогих премиальных моделях для профессиональных визажистов – ионизатором. Ионы – это отрицательно заряженные частицы, действие которых полезно для состояния волос. Они делают шевелюру податливее, крепче и придают ей здоровый и блестящий вид. В роли ионизатора в Starwind SHD 7078 выступает специальная турмалиновая решётка, которая и производит необходимые частицы во время работы устройства.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, которые не сушат волосы
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, которые не сушат волосы
Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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