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Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный купить с доставкой в Москве
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Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный

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Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото 1
Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото 2
Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото 3
Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото 4
Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото 5
Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото 6
Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото 7
Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
  • Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото 1
  • Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото 2
  • Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото 3
  • Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото 4
  • Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото 5
  • Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото 6
  • Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото 7
  • Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596912
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х10
Вес, г.
900

Описание товара Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный

Starwind SHD 7078 – это качественный фен в минималистичном исполнении. Устройство оснащено уникальной функцией, которая раньше присутствовала только на дорогих премиальных моделях для профессиональных визажистов – ионизатором. Ионы – это отрицательно заряженные частицы, действие которых полезно для состояния волос. Они делают шевелюру податливее, крепче и придают ей здоровый и блестящий вид. В роли ионизатора в Starwind SHD 7078 выступает специальная турмалиновая решётка, которая и производит необходимые частицы во время работы устройства.

Отзывы о товаре Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Starwind SHD 7078 – это качественный фен в минималистичном исполнении. Устройство оснащено уникальной функцией, которая раньше присутствовала только на дорогих премиальных моделях для профессиональных визажистов – ионизатором. Ионы – это отрицательно заряженные частицы, действие которых полезно для состояния волос. Они делают шевелюру податливее, крепче и придают ей здоровый и блестящий вид. В роли ионизатора в Starwind SHD 7078 выступает специальная турмалиновая решётка, которая и производит необходимые частицы во время работы устройства.
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Отзывы


Фен Starwind SHD 7078 2000Вт синий матовый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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