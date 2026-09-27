Мясорубка Kitfort КТ-2113-1 1000Вт белый/оранжевый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мясорубка Kitfort КТ-2113-1 1000Вт белый/оранжевый
Только домашний фарш! Компактная мясорубка КТ-2113 оснащена мотором высокой мощности. Эта модель удобна в использовании, отличается высокой производительностью 1,2 кг/мин. Корпус устройства выполнен из приятного на ощупь глянцевого пластика и дополнен цветными деталями. Максимально простое управление Мясорубка имеет 1 скорость работы. Если вам необходимо удалить застрявшие в мясорубке куски мяса и жилы, не нужно разбирать мясорубку, достаточно лишь просто включить реверс. Комплект насадок В комплект мясорубки входят 2 решётки с отверстиями 5 мм и 7 мм для изготовления фарша, специальные насадки для колбас и кеббе. Чтобы воспользоваться мясорубкой, вам необходимо на моторным блок установить загрузочный блок и повернуть для фиксации. Толкатель в комплекте Используйте толкатель для подачи мяса в горловину. Это удобно для равномерной загрузки мясорубки и тщательного перекручивания мяса. Отлаженный процесс! Вместительный лоток позволяет не останавливать процесс перекручивания мяса, так как на него можно положить продукт с запасом. Разборная конструкция Мясорубка легко и быстро собирается и разбирается. Корпус, насадки, загрузочный блок и лоток легко мыть и чистить. Сделайте кухню ярче! Украсьте вашу кухню яркой и компактной мясорубкой! Данная модель легко впишется в любой интерьер благодаря разнообразной цветовой гамме, в которой представлено устройство. Мощность 1000 Вт Производительность 1,2 кг/мин Насадки 4 Уровень шума 80 дБ Длина шнура 0,7 м Размер устройства 281 х 140 х 307 мм Вес устройства 2,3 кг
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Теги товара: пластиковые
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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