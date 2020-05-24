Мясорубка Kitfort КТ-2103
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
нет
Максимальная производительность, кг/мин
2.3
Насадки
насадка для колбас - 1 шт, насадка для кеббе - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 3 мм) - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 5 мм) - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 7 мм) - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 193808
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Максимальная мощность
1800
Прочее
1 класс защиты от поражения током
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
нет
Максимальная производительность, кг/мин
2.3
Мытье в посудомоечной машине
да
Длина сетевого шнура
1
Насадки
насадка для колбас - 1 шт, насадка для кеббе - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 3 мм) - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 5 мм) - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 7 мм) - 1 шт
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Комплектация
мясорубка и комплектующие - 1 шт, насадка для колбас - 1 шт, насадка для кеббе - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 3 мм) - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 5 мм) - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 7 мм) - 1 шт, толкатель - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 шт, гарантийный талон - 1 шт, коллекционный магнит - 1 шт*
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х25
Вес, кг.
4.85
Описание товара Мясорубка Kitfort КТ-2103
Мясорубка Kitfort КТ-2103 оснащена мощным мотором. В комплект входят три решётки для изготовления фарша, а также дополнительные насадки для колбас и кеббе. Корпус, элементы и лоток мясорубки легко мыть и чистить. Эта модель выглядит солидно, и она, действительно, удобна в использовании, а её облик гармонично дополнит любую кухню.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, пластиковые
Теги товара: металлические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Максимальная мощность
1800
Прочее
1 класс защиты от поражения током
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
нет
Максимальная производительность, кг/мин
2.3
Мытье в посудомоечной машине
да
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Длина сетевого шнура
1
Насадки
насадка для колбас - 1 шт, насадка для кеббе - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 3 мм) - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 5 мм) - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 7 мм) - 1 шт
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Комплектация
мясорубка и комплектующие - 1 шт, насадка для колбас - 1 шт, насадка для кеббе - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 3 мм) - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 5 мм) - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 7 мм) - 1 шт, толкатель - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 шт, гарантийный талон - 1 шт, коллекционный магнит - 1 шт*
Страна производитель
Китай
Мясорубка Kitfort КТ-2103 оснащена мощным мотором. В комплект входят три решётки для изготовления фарша, а также дополнительные насадки для колбас и кеббе. Корпус, элементы и лоток мясорубки легко мыть и чистить. Эта модель выглядит солидно, и она, действительно, удобна в использовании, а её облик гармонично дополнит любую кухню.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, пластиковые
Теги товара: металлические
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, пластиковые
Теги товара: металлические
Достоинства:
Небольшой размер, не громкий звук работы, надежная, дешевле своих конкурентов.
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Приобрела себе данную вещь с неуверенностью, что она соответствует своим отзывам и заявленным характеристикам, но после первого использования все сомнения улетучились сами собой. Не громкая, компактная, мощная ,что еще надо для мясорубки. Пользуюсь уже полтора месяца и каждый раз удивляюсь качеству работы. Если у вас есть сомнения на счет этой машины, достаточно просто проверить ее на деле, это вас приятно удивит.
Достоинства:
Быстро и без промедления справилась с говядиной! Острый нож, средний уровень шума. Две скорости и реверс. Легко собирать и разбирать.
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
Купила со скидкой, товар рекомендую!
Достоинства:
Мясорубка Kitfort KT-2103 отлично справилась с мясом и другими ингредиентами для приготовления фарша. Работает стабильно, ни где не застревает. Две скорости, плюс функция реверса. Очень компактные габариты с приятным дизайном. Инструкция понятная и хорошо иллюстрирована. Проста в сборке и разборке. Основные компоненты сделаны из металла. Нож острый, сделан из нержавеющей стали. Хорошо моется. И самое главное приятная цена.
Недостатки:
Написано низкий уровень шума, как по мне, это все таки средний уровень шума.
Комментарий:
Данная мясорубка оправдала наши надежды!
Достоинства:
Очень доволен покупкой. Работает тихо, фарш делает с такой скоростью, что не успеваешь подкидывать новые куски мяса. Легко разбирается и моется. С виду конструкция надежная, шток из металла.
Недостатки:
Хотелось бы, чтобы металлические детали можно было мыть в посудомойке
Мясорубка Kitfort КТ-2103 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мясорубка Kitfort КТ-2103
Достоинства:
Небольшой размер, не громкий звук работы, надежная, дешевле своих конкурентов.
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Приобрела себе данную вещь с неуверенностью, что она соответствует своим отзывам и заявленным характеристикам, но после первого использования все сомнения улетучились сами собой. Не громкая, компактная, мощная ,что еще надо для мясорубки. Пользуюсь уже полтора месяца и каждый раз удивляюсь качеству работы. Если у вас есть сомнения на счет этой машины, достаточно просто проверить ее на деле, это вас приятно удивит.
Достоинства:
Быстро и без промедления справилась с говядиной! Острый нож, средний уровень шума. Две скорости и реверс. Легко собирать и разбирать.
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
Купила со скидкой, товар рекомендую!
Достоинства:
Мясорубка Kitfort KT-2103 отлично справилась с мясом и другими ингредиентами для приготовления фарша. Работает стабильно, ни где не застревает. Две скорости, плюс функция реверса. Очень компактные габариты с приятным дизайном. Инструкция понятная и хорошо иллюстрирована. Проста в сборке и разборке. Основные компоненты сделаны из металла. Нож острый, сделан из нержавеющей стали. Хорошо моется. И самое главное приятная цена.
Недостатки:
Написано низкий уровень шума, как по мне, это все таки средний уровень шума.
Комментарий:
Данная мясорубка оправдала наши надежды!
Достоинства:
Очень доволен покупкой. Работает тихо, фарш делает с такой скоростью, что не успеваешь подкидывать новые куски мяса. Легко разбирается и моется. С виду конструкция надежная, шток из металла.
Недостатки:
Хотелось бы, чтобы металлические детали можно было мыть в посудомойке