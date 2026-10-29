Мясорубка BBK MG2005 White-Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 270 руб.
В наличии
Код товара: 292123
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 270 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Насадки
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х18
Вес, кг.
3.55
Описание товара Мясорубка BBK MG2005 White-Grey
Описание товара Мясорубка BBK MG2005 White-Grey Современная мясорубка BBK MG2005 станет незаменимым помощником на любой кухне. При максимальной мощности 2000 Вт имеет отличную производительность – 2 кг/мин. В комплект входят 2 перфорированных диска для фарша, насадки для приготовления колбасок и кеббе, а также 3 барабана для терки и шинковки. Важной характеристикой является наличие реверса – обратная прокрутка шнека, позволяющая избавиться от намотавшихся жил, затрудняющих работу устройства. Также в модели предусмотрен отсек для насадок. Смотрите также: Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки , для колбас , пластиковые Теги товара: металлические
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, пластиковые
Теги товара: металлические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 250 руб.1813 руб. в СплитМясорубка Gorenje MG1602W 1600Вт белый
-
В наличииЦена 9 210 руб.2303 руб. в СплитМясорубка Bosch MFW2510W
-
В наличииЦена 9 470 руб.2368 руб. в СплитМясорубка Bosch MFWS420W
-
В наличииЦена 9 510 руб.2378 руб. в СплитМясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый
-
В наличииЦена 9 590 руб.2398 руб. в СплитМясорубка Rondell RDE-1452 2000Вт графит/серебристый
-
В наличииЦена 10 600 руб.2650 руб. в СплитМясорубка BQ MG2007 Металлический Серый
-
В наличииЦена 10 780 руб.2695 руб. в СплитМясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитМясорубка Bosch MFWS440B черный
-
В наличииЦена 15 130 руб.3783 руб. в СплитМясорубка Bosch MFW67440
-
В наличииЦена 17 750 руб. 21 060 руб.4438 руб. в СплитМясорубка Bosch MFWS640B 2100Вт черный
-
В наличииЦена 18 180 руб.4545 руб. в СплитМясорубка Bosch MFW68680
-
В наличииЦена 18 260 руб.4565 руб. в СплитМясорубка Bosch MFW68660 2200Вт черный
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Насадки
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Развернуть
Материал лотка
металл
Страна производитель
Китай
Описание товара Мясорубка BBK MG2005 White-Grey Современная мясорубка BBK MG2005 станет незаменимым помощником на любой кухне. При максимальной мощности 2000 Вт имеет отличную производительность – 2 кг/мин. В комплект входят 2 перфорированных диска для фарша, насадки для приготовления колбасок и кеббе, а также 3 барабана для терки и шинковки. Важной характеристикой является наличие реверса – обратная прокрутка шнека, позволяющая избавиться от намотавшихся жил, затрудняющих работу устройства. Также в модели предусмотрен отсек для насадок. Смотрите также: Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки , для колбас , пластиковые Теги товара: металлические
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, пластиковые
Теги товара: металлические
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, пластиковые
Теги товара: металлические
Мясорубка BBK MG2005 White-Grey - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мясорубка BBK MG2005 White-Grey