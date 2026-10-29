Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
130
Мощность при блокировке вала
600
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Максимальная производительность, кг/мин
0.6
Насадки
насадка-терка, насадка для шинковки, диск для фарша
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб.
В наличии
Код товара: 457042
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 410 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
130
Мощность при блокировке вала
600
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Максимальная производительность, кг/мин
0.6
Длина сетевого шнура
1.6
Насадки
насадка-терка, насадка для шинковки, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
приставка-овощерезка, загрузочный лоток, документация, насадка для шинковки, 2 перфорированных диска для фарша на 4.4 мм и 7 мм, 2 толкателя, 5 запасных переходников, 2 насадки-терки
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х25х13
Вес, кг.
3.4
Описание товара Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый
Мясорубка Мастерица КЭМ-02 станет незаменимой помощницей на кухне практичной хозяйки. Максимальная мощность такого устройства составит 600 Вт. С помощью этой мясорубки можно переработать за час 40 кг. В комплект входят пять запасных переходников, два перфорированных диска (4.4 мм, 7 мм) и три барабана для шинкования и перетирания продуктов с отдельным толкателем и лотком.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
130
Мощность при блокировке вала
600
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Максимальная производительность, кг/мин
0.6
Длина сетевого шнура
1.6
Насадки
насадка-терка, насадка для шинковки, диск для фарша
Соковыжималка
нет
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Материал лотка
пластик
Комплектация
приставка-овощерезка, загрузочный лоток, документация, насадка для шинковки, 2 перфорированных диска для фарша на 4.4 мм и 7 мм, 2 толкателя, 5 запасных переходников, 2 насадки-терки
Страна производитель
Россия
Мясорубка Мастерица КЭМ-02 станет незаменимой помощницей на кухне практичной хозяйки. Максимальная мощность такого устройства составит 600 Вт. С помощью этой мясорубки можно переработать за час 40 кг. В комплект входят пять запасных переходников, два перфорированных диска (4.4 мм, 7 мм) и три барабана для шинкования и перетирания продуктов с отдельным толкателем и лотком.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Мясорубка Мастерица КЭМ-02 600Вт белый - этот товар вы можете купить по цене 6410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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