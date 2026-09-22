Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый
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Характеристики
Описание товара Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый
Мясорубка BQ представляет собой надежное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. С современным и стильным дизайном в серебристо-сером цвете, она отлично вписывается в любой интерьер. Изготовленная из прочного алюминия, эта мясорубка обещает долгий срок службы и устойчивость к повреждениям. Важной особенностью является защита двигателя от перегрузки, которая обеспечивает безопасную и длительную эксплуатацию аппарата. Система реверса поможет справиться с возможными заклиниваниями, что делает процесс перемалывания более удобным и быстрым. Благодаря высокой мощности при блокировке вала в 2200 Вт и номинальной мощности 600 Вт, мясорубка способна обрабатывать до 1,8 кг мяса в минуту. Это обеспечивает эффективность работы даже с большими объемами продуктов. Максимальное время непрерывной работы составляет 10 минут, что достаточно для большинства бытовых задач. При весе 4,9 кг мясорубка остаётся достаточно устойчивой при работе. Сетевой шнур длиной 1 метр позволяет удобно разместить прибор на кухонной поверхности. Металлический лоток добавляет прочности и устойчивости к износу, гарантируя комфортное использование. С мясорубкой BQ вы сможете быстро и качественно готовить фарш для любых блюд, наслаждаясь простотой и надежностью в каждом её элементе.
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