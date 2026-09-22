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Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый купить с доставкой в Москве
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Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый

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Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый - фото 1
Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый - фото 2
Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый - фото 3
Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый - фото 4
Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый - фото 5
Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
алюминий
Номинальная мощность
600
Мощность при блокировке вала
2200
Цвет
серебристый, серый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.8
  • Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый - фото 1
  • Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый - фото 2
  • Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый - фото 3
  • Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый - фото 4
  • Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый - фото 5
  • Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719656
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
алюминий
Номинальная мощность
600
Мощность при блокировке вала
2200
Цвет
серебристый, серый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.8
Длина сетевого шнура
1
Насадки
диск/решетка для фарша, для «кеббе»
Материал лотка
металл
Комплектация
мясорубка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х23
Вес, кг.
5.85

Описание товара Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый

Мясорубка BQ представляет собой надежное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. С современным и стильным дизайном в серебристо-сером цвете, она отлично вписывается в любой интерьер. Изготовленная из прочного алюминия, эта мясорубка обещает долгий срок службы и устойчивость к повреждениям. Важной особенностью является защита двигателя от перегрузки, которая обеспечивает безопасную и длительную эксплуатацию аппарата. Система реверса поможет справиться с возможными заклиниваниями, что делает процесс перемалывания более удобным и быстрым. Благодаря высокой мощности при блокировке вала в 2200 Вт и номинальной мощности 600 Вт, мясорубка способна обрабатывать до 1,8 кг мяса в минуту. Это обеспечивает эффективность работы даже с большими объемами продуктов. Максимальное время непрерывной работы составляет 10 минут, что достаточно для большинства бытовых задач. При весе 4,9 кг мясорубка остаётся достаточно устойчивой при работе. Сетевой шнур длиной 1 метр позволяет удобно разместить прибор на кухонной поверхности. Металлический лоток добавляет прочности и устойчивости к износу, гарантируя комфортное использование. С мясорубкой BQ вы сможете быстро и качественно готовить фарш для любых блюд, наслаждаясь простотой и надежностью в каждом её элементе.

Отзывы о товаре Мясорубка BQ MG1010 Тёмно-Серый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
алюминий
Номинальная мощность
600
Мощность при блокировке вала
2200
Цвет
серебристый, серый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.8
Длина сетевого шнура
1
Насадки
диск/решетка для фарша, для «кеббе»
Развернуть
Материал лотка
металл
Комплектация
мясорубка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка BQ представляет собой надежное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. С современным и стильным дизайном в серебристо-сером цвете, она отлично вписывается в любой интерьер. Изготовленная из прочного алюминия, эта мясорубка обещает долгий срок службы и устойчивость к повреждениям. Важной особенностью является защита двигателя от перегрузки, которая обеспечивает безопасную и длительную эксплуатацию аппарата. Система реверса поможет справиться с возможными заклиниваниями, что делает процесс перемалывания более удобным и быстрым. Благодаря высокой мощности при блокировке вала в 2200 Вт и номинальной мощности 600 Вт, мясорубка способна обрабатывать до 1,8 кг мяса в минуту. Это обеспечивает эффективность работы даже с большими объемами продуктов. Максимальное время непрерывной работы составляет 10 минут, что достаточно для большинства бытовых задач. При весе 4,9 кг мясорубка остаётся достаточно устойчивой при работе. Сетевой шнур длиной 1 метр позволяет удобно разместить прибор на кухонной поверхности. Металлический лоток добавляет прочности и устойчивости к износу, гарантируя комфортное использование. С мясорубкой BQ вы сможете быстро и качественно готовить фарш для любых блюд, наслаждаясь простотой и надежностью в каждом её элементе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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