Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
230
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 208200
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
230
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.6
Длина сетевого шнура
1.5
Соковыжималка
да
Материал лотка
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х25х13
Вес, кг.
4.02
Описание товара Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый
Высокопроизводительная, мощная мясорубка имеющая функцию реверс, позволяющую кратковременно поворачивать шнек в обратном направлении. Помимо насадки-мясорубки для приготовления фарша из разных продуктов в комплектацию входят приставка соковыжималка шнековая, которая предназначена для получения сока из ягод, твердых фруктов и овощей.
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Теги товара: пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
230
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.6
Длина сетевого шнура
1.5
Соковыжималка
да
Развернуть
Материал лотка
пластик
Страна производитель
Россия
Высокопроизводительная, мощная мясорубка имеющая функцию реверс, позволяющую кратковременно поворачивать шнек в обратном направлении. Помимо насадки-мясорубки для приготовления фарша из разных продуктов в комплектацию входят приставка соковыжималка шнековая, которая предназначена для получения сока из ягод, твердых фруктов и овощей.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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