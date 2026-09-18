Top.Mail.Ru
Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 1
Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 2
Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 3
Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 4
Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 5
Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 6
Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 7
Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 8
Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
230
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.6
  • Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 1
  • Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 2
  • Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 3
  • Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 4
  • Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 5
  • Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 6
  • Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 7
  • Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 8
  • Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 208200
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Аксион
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
230
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.6
Длина сетевого шнура
1.5
Соковыжималка
да
Материал лотка
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х25х13
Вес, кг.
4.02

Описание товара Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый

Высокопроизводительная, мощная мясорубка имеющая функцию реверс, позволяющую кратковременно поворачивать шнек в обратном направлении. Помимо насадки-мясорубки для приготовления фарша из разных продуктов в комплектацию входят приставка соковыжималка шнековая, которая предназначена для получения сока из ягод, твердых фруктов и овощей.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Аксион
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
230
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.6
Длина сетевого шнура
1.5
Соковыжималка
да
Развернуть
Материал лотка
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
Высокопроизводительная, мощная мясорубка имеющая функцию реверс, позволяющую кратковременно поворачивать шнек в обратном направлении. Помимо насадки-мясорубки для приготовления фарша из разных продуктов в комплектацию входят приставка соковыжималка шнековая, которая предназначена для получения сока из ягод, твердых фруктов и овощей.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мясорубка Аксион М 33.04 1500Вт белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...