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Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BFh черная купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BFh черная

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Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BFh черная - фото 1
Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BFh черная - фото 2
Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BFh черная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6200
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
  • Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BFh черная - фото 1
  • Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BFh черная - фото 2
  • Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BFh черная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595877
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6200
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
430 x 480 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
450 x 510 x 44 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
12.3

Описание товара Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BFh черная

Варочная панель Weissgauff – это стильное и функциональное дополнение к вашей кухне. Эта модель выполнена из высококачественного закаленного стекла черного цвета, что придает ей современный и элегантный вид. Панель оснащена тремя газовыми конфорками общей мощностью 6200 Вт, обеспечивая быстрый и равномерный нагрев для приготовления разнообразных блюд. Механическое управление панелью обеспечивает простоту и надежность в эксплуатации. Несмотря на отсутствие автоматических функций, таких как автоотключение и индикатор остаточного тепла, варочная панель продумана так, чтобы быть максимально удобной и простой в использовании. Блокировка панели также не предусмотрена, что делает её гораздо доступнее по цене для тех, кто ищет надежный и экономичный вариант. Добавьте изысканного стиля и надежности вашей кухне с варочной панелью Weissgauff, которая идеально подойдет как для повседневного приготовления пищи, так и для более сложных кулинарных задач.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 BFh черная




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6200
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель без вилки
Развернуть
Размер ниши для встраивания
430 x 480 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
450 x 510 x 44 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Варочная панель Weissgauff – это стильное и функциональное дополнение к вашей кухне. Эта модель выполнена из высококачественного закаленного стекла черного цвета, что придает ей современный и элегантный вид. Панель оснащена тремя газовыми конфорками общей мощностью 6200 Вт, обеспечивая быстрый и равномерный нагрев для приготовления разнообразных блюд. Механическое управление панелью обеспечивает простоту и надежность в эксплуатации. Несмотря на отсутствие автоматических функций, таких как автоотключение и индикатор остаточного тепла, варочная панель продумана так, чтобы быть максимально удобной и простой в использовании. Блокировка панели также не предусмотрена, что делает её гораздо доступнее по цене для тех, кто ищет надежный и экономичный вариант. Добавьте изысканного стиля и надежности вашей кухне с варочной панелью Weissgauff, которая идеально подойдет как для повседневного приготовления пищи, так и для более сложных кулинарных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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