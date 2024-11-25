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Газовая варочная панель Midea MG3270TGW купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Midea MG3270TGW

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Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 1
Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 2
Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 3
Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 4
Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 5
Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 6
Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 7
Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 8
Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Материал корпуса
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Мощность
4300
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
  • Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 1
  • Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 2
  • Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 3
  • Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 4
  • Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 5
  • Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 6
  • Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 7
  • Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 8
  • Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
12 050 руб.  21 150 руб. 
Начислим 193 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693481
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Газовая варочная панель Midea MG3270TGW
12 050 руб. -43%
21 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип
газовая
Материал корпуса
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Мощность
4300
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
26.2x48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30x9x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х36х17
Вес, кг.
17

Описание товара Газовая варочная панель Midea MG3270TGW

Газовая варочная панель Midea MG3270TGB Hi-Tech - это современное и функциональное решение для вашей кухни. Газовая варочная панель оснащена двумя конфорками, одна из которых имеет мощность 3.3 кВт, а другая - 1 кВт. Это позволяет готовить различные блюда одновременно, экономя время и энергию. Панель управления расположена спереди, что обеспечивает удобство использования. Переключатели поворотные, что делает управление панелью простым и понятным. Материал рабочей поверхности - закаленное стекло, которое отличается прочностью и долговечностью. Варочная панель имеет ширину 30 см, что позволяет установить ее даже на небольшой кухне. Размеры для встраивания составляют 26.2 см в ширину и 48 см в глубину. Панель оснащена автоматическим электроподжигом, что делает процесс зажигания конфорок еще более удобным и безопасным. Панель выполнена в линейке Hi-Tech, что говорит о высоком качестве и продуманности каждой детали. Чугунные решетки обеспечивают стабильность и безопасность при использовании. Страна производства - Китай, что гарантирует качество и надежность товара. Выбирая газовую варочную панель Midea MG3270TGB Hi-Tech, вы получаете современное, функциональное и стильное решение для вашей кухни.



Теги товара: газовые, белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Midea MG3270TGW

Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая, стекло и чугунная решетка. Решетка ставиться на панель, пазиков специальных нет, скорее всего будет ездить по панели , позже дополню отзыв если получится.



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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип
газовая
Материал корпуса
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Мощность
4300
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
26.2x48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30x9x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Газовая варочная панель Midea MG3270TGB Hi-Tech - это современное и функциональное решение для вашей кухни. Газовая варочная панель оснащена двумя конфорками, одна из которых имеет мощность 3.3 кВт, а другая - 1 кВт. Это позволяет готовить различные блюда одновременно, экономя время и энергию. Панель управления расположена спереди, что обеспечивает удобство использования. Переключатели поворотные, что делает управление панелью простым и понятным. Материал рабочей поверхности - закаленное стекло, которое отличается прочностью и долговечностью. Варочная панель имеет ширину 30 см, что позволяет установить ее даже на небольшой кухне. Размеры для встраивания составляют 26.2 см в ширину и 48 см в глубину. Панель оснащена автоматическим электроподжигом, что делает процесс зажигания конфорок еще более удобным и безопасным. Панель выполнена в линейке Hi-Tech, что говорит о высоком качестве и продуманности каждой детали. Чугунные решетки обеспечивают стабильность и безопасность при использовании. Страна производства - Китай, что гарантирует качество и надежность товара. Выбирая газовую варочную панель Midea MG3270TGB Hi-Tech, вы получаете современное, функциональное и стильное решение для вашей кухни.


Теги товара: газовые, белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая, стекло и чугунная решетка. Решетка ставиться на панель, пазиков специальных нет, скорее всего будет ездить по панели , позже дополню отзыв если получится.


Газовая варочная панель Midea MG3270TGW - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 12050 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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