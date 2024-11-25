Газовая варочная панель Midea MG3270TGW
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Midea MG3270TGW
Газовая варочная панель Midea MG3270TGB Hi-Tech - это современное и функциональное решение для вашей кухни. Газовая варочная панель оснащена двумя конфорками, одна из которых имеет мощность 3.3 кВт, а другая - 1 кВт. Это позволяет готовить различные блюда одновременно, экономя время и энергию. Панель управления расположена спереди, что обеспечивает удобство использования. Переключатели поворотные, что делает управление панелью простым и понятным. Материал рабочей поверхности - закаленное стекло, которое отличается прочностью и долговечностью. Варочная панель имеет ширину 30 см, что позволяет установить ее даже на небольшой кухне. Размеры для встраивания составляют 26.2 см в ширину и 48 см в глубину. Панель оснащена автоматическим электроподжигом, что делает процесс зажигания конфорок еще более удобным и безопасным. Панель выполнена в линейке Hi-Tech, что говорит о высоком качестве и продуманности каждой детали. Чугунные решетки обеспечивают стабильность и безопасность при использовании. Страна производства - Китай, что гарантирует качество и надежность товара. Выбирая газовую варочную панель Midea MG3270TGB Hi-Tech, вы получаете современное, функциональное и стильное решение для вашей кухни.
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Достоинства:
Комментарий:
Красивая, стекло и чугунная решетка. Решетка ставиться на панель, пазиков специальных нет, скорее всего будет ездить по панели , позже дополню отзыв если получится.
Отзывы о товаре Газовая варочная панель Midea MG3270TGW
Достоинства:
Комментарий:
Красивая, стекло и чугунная решетка. Решетка ставиться на панель, пазиков специальных нет, скорее всего будет ездить по панели , позже дополню отзыв если получится.