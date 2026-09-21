Описание товара Индукционная варочная панель Korting HI 64560 BCG

Индукционные варочные панели используют принципиально новый способ нагрева, нагрев происходит за счет электромагнитного поля и воздействует непосредственно на дно посуды, благодаря этому индукционный нагрев считается одним из самых быстрых и имеет высокий КПД. Позволяет точно контролировать температуру приготовления за счет моментального изменения мощности нагрева, что позволит приготовить разнообразные кулинарные блюда. Поверхность индукционных панелей нагревается только от посуды и по этой причине нагревается не очень сильно, быстро остывает в выключенном состоянии, что снижает риск получения ожогов и способствует легкому уходу за панелью. Функция «Booster». Функция «Booster» кратковременно повышает мощность конфорки примерно на 15 % — и позволяет достичь особо быстрого нагрева больших объемов жидкости или быстрее разогреть посуду до нужной температуры, что бы приступить к приготовлению, благодаря этому вы сможете гораздо быстрее приготовить любимое блюдо. Таймер. Электронный таймер поможет установить время продолжительности приготовления, после которого варочная поверхность остановит свою работу. Электронный таймер позволяет устанавливать акустический сигнал, который подается по истечению заданного времени даже, если варочная панель не находится в режиме приготовления. Установите временной отрезок для приготовления блюда и занимайтесь своими делами, в нужное время таймер сам выключит зону нагрева или оповестит Вас об окончании временного промежутка. Автоматическое отключение. Специальная функция, которая автоматически отключает варочную панель в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения панели или включенных конфорок зависит от заранее выбранного шага нагрева. Можно быть полностью уверенным в безопасности приготовления. Индикация остаточного тепла. Световой индикатор в варочных поверхностях Korting горит, пока температура соответствующего нагревательного поля не понизится до 60°С. Это можно также использовать для подогрева блюд при уже выключенной варочной панели, что позволяет экономить электроэнергию, а так же сообщит когда можно приступать к очистки поверхности. Функция «Защита детей». Korting подумал о безопасности ваших малышей на кухне! Включив функцию «Защита детей» панель управления заблокируется, и маленький непоседа не сможет включить поверхность, это позволит быть уверенным, что не случится беды с подрастающими поварятами. Функция «Twin Booster». Режим Twin Booster позволяет увеличить мощность нагрева на +30% на одной из индукционных зон в течение рекордных 10 минут.