Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRN

Выбор газовой варочной панели чаще всего обусловлен тем, что в частный дом или квартиру проведен именно газ в качестве обогрева. Работать с этой моделью довольно просто, так как мощность нагрева видна невооруженным взглядом — по силе огня в горелке. Количество конфорок в этой модели: 4. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Конфорка-WOK. Вы сможете воссоздать атмосферу ресторана на домашней кухне и готовить блюда азиатской кухни в специальных сковородах-вок, использовать казан и другую глубокую посуду с толстыми стенками. Модель Кертинг HG 674 CTRN входит в дизайн-линейку: Calabria. Цвет — матовый черный. Благодаря отсутствию рамки она отлично впишется в интерьер и не займет лишнее место на столешнице, которое можно использовать для работы. Открытый огонь не страшен ни вашей посуде, ни вам, так как горелки надежно закрыты решетками. Материал самой поверхности: эмалированный металл. Управление этой моделью механическое. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: поворотные. Простая система контроля за прибором делают его более универсальным, ведь разобраться сможет кто угодно. Многие скептически смотрят на газовые панели, так как считают, что они менее безопасны, чем электрические. Однако современные производители тщательно продумывают систему защиты. Благодаря специальным датчику и клапану при случайном угасании огня газ мгновенно блокируется и перестает поступать — утечка предотвращена. Функция электроподжига избавляет вас от опасности обжечься, слишком близко протянув руку к конфорке.