Индукционная варочная панель Bosch PIV975DC1E Serie 8 черная
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Характеристики
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
5
Цвет
черный
Мощность
11100
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716941
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Характеристики
Бренд
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
5
Цвет
черный
Мощность
11100
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
88х49-50
Габаритные размеры (ШхВхГ)
916x51x527 мм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.07х0.61х0.12
Вес, кг.
21
Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PIV975DC1E Serie 8 черная
Варочная панель Bosch PIV975DC1E — это пять высокоэффективных зон нагрева и большой функционал. Широкая модель позволяет расположить большое количество предметов. Таймер с функцией выключения автоматически отключает индукционную конфорку по истечению заданного времени, что повышает уровень комфорта и обеспечивает безопасное использование. Сенсор жарения PerfectFry — это идеальное поджаривание продуктов до оптимального состояния.
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Теги товара: сенсорные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
5
Цвет
черный
Мощность
11100
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
88х49-50
Габаритные размеры (ШхВхГ)
916x51x527 мм
Страна производитель
Германия
Варочная панель Bosch PIV975DC1E — это пять высокоэффективных зон нагрева и большой функционал. Широкая модель позволяет расположить большое количество предметов. Таймер с функцией выключения автоматически отключает индукционную конфорку по истечению заданного времени, что повышает уровень комфорта и обеспечивает безопасное использование. Сенсор жарения PerfectFry — это идеальное поджаривание продуктов до оптимального состояния.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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