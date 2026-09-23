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Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART

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Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART - фото 1
Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART - фото 2
Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART - фото 1
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART - фото 2
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 610813
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
бытовая электросеть
Размер ниши для встраивания
30x560x490 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590х520х58 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х61х12
Вес, кг.
12.8

Описание товара Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART

Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB Smart 00000013622 предназначена для дома. Нагревается за счет электромагнитного поля и воздействует непосредственно на дно посуды, что обеспечивает быстрый нагрев. Быстро остывает в выключенном состоянии, что снижает риск получения ожогов и обеспечивает легкий уход. Проста в использовании, поэтому не требует специальных навыков.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Подключение
бытовая электросеть
Размер ниши для встраивания
30x560x490 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590х520х58 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB Smart 00000013622 предназначена для дома. Нагревается за счет электромагнитного поля и воздействует непосредственно на дно посуды, что обеспечивает быстрый нагрев. Быстро остывает в выключенном состоянии, что снижает риск получения ожогов и обеспечивает легкий уход. Проста в использовании, поэтому не требует специальных навыков.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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