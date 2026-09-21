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Индукционная варочная панель Bosch PIF651HC1E купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Bosch PIF651HC1E

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Варочная панель Bosch PIF651HC1E - фото 1
Варочная панель Bosch PIF651HC1E - фото 2
Варочная панель Bosch PIF651HC1E - фото 3
Варочная панель Bosch PIF651HC1E - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
  • Варочная панель Bosch PIF651HC1E - фото 1
  • Варочная панель Bosch PIF651HC1E - фото 2
  • Варочная панель Bosch PIF651HC1E - фото 3
  • Варочная панель Bosch PIF651HC1E - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703335
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х60х13
Вес, кг.
13.6

Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PIF651HC1E

Индукционная варочная панель Bosch PIF651HC1E — это современное и функциональное решение для вашей кухни. Произведенная в Евросоюзе, эта модель обладает высоким качеством и надежностью. Панель имеет четыре конфорки, которые обеспечивают максимальное удобство при приготовлении пищи.

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Bosch PIF651HC1E




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Страна производитель
Китай
Описание
Индукционная варочная панель Bosch PIF651HC1E — это современное и функциональное решение для вашей кухни. Произведенная в Евросоюзе, эта модель обладает высоким качеством и надежностью. Панель имеет четыре конфорки, которые обеспечивают максимальное удобство при приготовлении пищи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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