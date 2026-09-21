Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 997 CTX, 90 см

Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным. Korting установил в свои модели сверхмощную конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Korting. К тому же сверхмощная конфорка WOK поможет вам приготовить изысканные блюда восточной кухни. Новая зона WOK имеет три контура нагрева, которые помогают распределять тепло по всему дну посуды, обеспечивая более равномерный прогрев всего дна. Новая конструкция позволяет снизить потребление газа без изменения эффективности. Поворотные регуляторы газовых варочных поверхностей Korting выполнены из металла, что создает профессиональный стиль и препятствует их нагреву. Поворотные регуляторы находятся вдали от мощной конфорки WOK. Это исключает случайное соприкосновение с горячими поверхностями в процессе приготовления, и регуляторы подвергаются меньшему тепловому воздействию. Варочная панель размером 90 сантиметров отлично подойдет для увеличенных площадей кухонь и больших семей, расположение посуды на разных зонах стало еще удобнее и комфортнее.